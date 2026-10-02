Ionuț, tânărul de 19 ani dispărut după ce a plecat cu oile, a fost găsit. Cum s-a încheiat căutarea

Ionuț, tânărul de 19 ani dispărut după ce a plecat cu oile, a fost găsit! Primarul comunei bistriţene Runcu Salvei a fost cel care a făcut anunțul. După trei zile de căutări, operațiunea din Bistrița-Năsăud a fost încheiată. Ionuț s-a întors acasă teafăr și nevătămat.

Alin Ionuţ Constantin a fost dat dispărut în data de 29 septembrie, în jurul orei 9:00. Tânărul își ajuta familia la activitățile gospodărești și se ocupa inclusiv de animale. În ziua în care a dispărut, Ionuț a plecat cu animalele spre zona Poiană și nu s-a mai întors acasă. Îngrijorarea familiei a crescut în momentul în care oile au revenit singure, fără Ionuț.

După ce alarma a fost dată, o amplă operațiune de căutare a început. Tânărul a fost căutat de zeci de poliţişti, jandarmi, pompieri, salvamontişti şi voluntari. Astăzi, 2 octombrie, căutările s-au oprit, căci Ionuț s-a întors acasă teafăr și nevătămat.

„Alin Ionuţ Constantin a fost găsit, s-a întors acasă, teafăr şi nevătămat! Vă mulţumesc tuturor – voluntari, echipe de intervenţie – pentru implicare şi sprijin”, a anunțat primarul localității, în mediul online.

De asemenea, informația a fost confirmată și de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

„Tânărul căutat a fost găsit. Mulțumim pentru sprijinul acordat”, a transmis IPJ.

Alertă în Runcu Salvei

Dispariția lui Ionuț a mobilizat întreaga comunitate. Tânărul obișnuia să meargă cu animalele familiei la păscut, iar în ziua dispariției plecase cu o turmă de 300 de oi. Atunci când animalele s-au întors fără cioban, familia a dat imediat alarma, iar autoritățile au pornit o amplă misiune de căutare.

De asemenea, oamenii din comunitate s-au mobilizat și numeroși voluntari s-au alăturat echipelor de căutare. Căutările au avut loc în zilele de miercuri şi joi, fiind folosite inclusiv drone şi echipaje canine.

„A plecat ieri cu oile, că ei asta fac, sunt oieri, și nu s-a mai întors. S-au întors doar animalele. Dimineață, membrii familiei lui au venit la mine și mi-au spus, și am sunat la poliție. A venit un echipaj, am informat. Acum ne-am mobilizat să îl căutăm. Suntem vreo 20 deja, și am înțeles că vor mai veni. Îl căutăm și ne gândim inclusiv la cel mai negru scenariu. Zilele trecute, în zonă, a fost văzută o ursoaică cu pui. Am cerut inclusiv ajutorul celor de la salvamont, care vin cu o dronă cu termoviziune și sperăm să îl găsim. Să i se fi terminat doar bateria la telefon și să fie bine undeva. Dar suprafața e foarte mare și vegetația e deasă”, spunea primarul comunei Runcu Salvei, Daniel Pop.

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