Lorenzo de la Insula Iubirii, reacție după acuzațiile primite. A vorbit despre divorț și cei trei copii

Lorenzo de la Insula Iubirii, reacție după acuzațiile primite. A vorbit despre divorț și cei trei copii
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Lorenzo/ sursa foto: social media
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Lorenzo și Nattasha Black participă la sezonul X Insula Iubirii. Concurentul a dezvăluit în cadrul ceremoniei focului că este divorțat și are trei copii. Acesta a abordat subiectul și cu ispitele feminine, iar de aici a urmat un val uriaș de critici. 

Lorenzo a revenit în centrul atenției, după ce urmăritorii emisiunii l-au atacat că nu știe detalii importante despre copiii săi. O bună perioadă a tăcut, însă a decis să pună stop acuzațiilor. Bărbatul a venit cu un răspuns ferm în care explica că niciodată nu s-a considerat un tată perfect.

Cu toate acestea, a ținut să precizeze că mai important decât anumite informații este timpul petrecut împreună cu ei, dar mai ales că viața sa privată nu îi privește pe ceilalți. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Lorenzo de la Insula Iubirii, răspuns ferm pentru cei care îl critică

Partenerul Nattashei Black a abordat pe un live de pe TikTok un subiect delicat: copiii. Acesta are trei băieți din căsnicia anterioară. El a vrut să lămurească discuțiile legate de rolul său de tată.

Lorenzo este de părere că tot ce ține de creșterea lor îl privește doar pe el și nu pe cei care îl urmăresc în mediul online. Totodată, a explicat că se implică în continuare, cât de mult poate și că le este alături, iar asta este tot ceea ce contează.

„Eu nu am venit în fața voastră să spun că sunt un tată perfect. E important ce fac de acum încolo: dacă mă ocup de ei, dacă investesc în ei, dar asta nu ar trebui să fie problema voastră, e problema mea, e viața mea. Nu sunt un tată perfect, dar asta nu înseamnă că nu mă implic. Mă implic cum pot, pentru că sunt un om divorțat”, a declarat Lorenzo, pe TikTok.

Lorenzo și copiii/ sursa foto: captură video TikTok

Lorenzo și copiii/ sursa foto: captură video TikTok

Cel mai mare regret a lui Lorenzo

Concurentul de la Insula Iubirii a mai spus că separarea de soția lui a schimbat inevitabil dinamica dintre el și cei mici. Dacă ar fi locuit în continuare împreună, relația lor ar fi fost cu totul alta.

Mai mult decât atât, cel mai mare regret al său este că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp alături de băieți.

„Îmi pare rău pentru chestia asta. Automat, când părinții se separă, nu mai poți fi activ în viața copilului ca tată, dacă copiii rămân la mamă, nu mai poți ca atunci când ai fi în aceeași casă, automat se face un program”, a mai adăgat Lorenzo.

VEZI ȘI: Avem imaginile cu Lorenzo, beat-mangă la Insula Iubirii. Antena 1 a refuzat să le difuzeze la TV

Singura ispită de la Insula Iubirii care îl cunoștea pe Lorenzo înainte să ajungă în Thailanda: „Am și ieșit împreună”

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