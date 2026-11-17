CANCAN.RO a aflat, în exclusivitate, culisele unui divorț răsunător, cu ramificații internaționale, consumat în mare secret chiar la București. Protagoniștii sunt o româncă și unul dintre ”inamicii” aflați pe lista neagră a lui Zelenski! Stylianos Tsifetakis – fost director Food&Beverage Marriot București și director operațional al cazinoului Tigre de Cristal din Rusia – duce un război cu fosta soție, iar miza este una financiară, cu multe zerouri. Vendeta dintre ei este atât de explozivă, încât femeia a reușit inclusiv să obțină o condamnare împotriva lui, pentru trei infracțiuni comise!

Tsifetakis Stylianos și Roxana O.I. s-au căsătorit în 2014, au făcut un copil împreună și au divorțat după trei ani, însă nu în termeni civilizați.

Pentru că nu s-au înțeles asupra banilor, românca a deschis un front judiciar cu procese nu doar civile, ci și penale, acuzându-l recent că-și ascunde veniturile de zeci de mii de dolari lunar, doar că obțină o reducere a pensiei alimentare pe care i-o datorează.

Însă până să ajungă subiect de telenovela locală, în București, Tsifetakis conducea departamentul de Food&Beverage de la JW Marriott București, iar ulterior a condus faimosul cazinou rusesc Tigre de Cristal din Vladivostok.

Și, se pare, legăturile lui cu Rusia sunt mult mai profunde, pentru că numele lui apare inclusiv într-un consiliu pentru atragerea investițiilor, constituit de guvernatorul regiunii Primorie, Oleg Kozhemyako, politician aflat în cercul de putere a lui Vladimir Putin.

Mai mult decât atât, Tsifetakis a ajuns pe lista neagră a lui Zelenski, în 2023, atunci când președintele Ucrainei a introdus sancțiuni împotriva mai multor companii și afaceriști, grecul aflându-se pe poziția 105. Acesta este vizat de 11 sancțiuni, printre care și interzicerea tranzacțiilor comerciale, toate aplicate pentru o perioadă de 50 de ani, potrivit documentului oficial publicat de către Președinția ucraineană.

Cu toate problemele astea la pachet, nici în România nu a avut prea multă liniște după divorț. Drept dovadă că fosta soție nu l-a lăsat să plece fără să-și achite obligațiile, așa că l-a acționat în instanță pe toate căile posibile. Așa a ajuns Tsifetakis să fie condamnat și pentru trei infracțiuni de abandon de familie, prin două hotărâri judecătorești.

”Sub aspectul laturii obiective, prima instanţă a constatat că elementul material al infracțiunii de abandon de familie, constă în neplata, cu rea credinţă, a pensiei de întreţinere de 4000 de lei lunar, ce este datorată fiicei sale ########## ###### ###########, prin sentința civilă nr. ####/20.02.2017, pronunțată de Judecătoria Sector 4 București, rămasă definitivă prin decizia nr. ####A/19.10.2017, pronunțată de Tribunalul București, pe o perioadă mai mare de 3 luni, (respectiv 24 de luni).

În legătură cu reaua-voință cu privire la plata pensiei de întreținere, prima instanţă a reţinut că reiese din faptul că inculpatul avea cunoștință de obligațiile stabilite prin sentința civilă, avea posibilități reale de a plăti în integralitate suma stabilită cu titlu de pensie de întreținere, nu a întâmpinat niciun impediment real, și cu toate acestea, a înțeles să nu își îndeplinească această obligație, condiționând în mod nepermis o eventuală plată de permisiunea din partea mamei de a avea legături personale cu fiica sa minoră”.

Grecul a motivat lipsa plăților din cauza problemelor generate de pandemie, iar mai apoi din cauza războiului din Ucraina, subliniind astfel legătura lui cu Rusia.

”Potrivit declarației oferite în calitate de inculpat, acesta a susținut că nu și-a achitat obligația de plată din cauza interdicțiilor aplicate Rusiei pe timp de război și a restricțiilor privind transferul de bani cu Hong Kong, arătând că din februarie 2022, din cauza invaziei, nu s-au putut face plăți. A susținut că, deși venea în fiecare an în România, din 2016, nu a putut veni pe perioada pandemiei, pentru că frontierele erau închise, iar ulterior a propus o serie de oferte reprezentantului persoanei vătămate, fără rezultat”.

Grecul a așteptat-o la notar, românca i-a dat cu flit!

Judecătorii i-au dat peste nas, susținând că obligația lui față de copil nu trebuia să fie condiționată de relația lui cu fosta soție.

Când a văzut că situația se îngroașă, grecul a început să facă transferuri cu sumele datorate, în total peste 20.000 de dolari, potrivit înscrisurilor de la dosar, însă judecătorii au stabilit că nu este suficient, și că datoria este mult mai mare. Pretențiile financiare cerute de fosta soție, pentru fiica sa, erau de 300.140 de lei, reprezentând pensia alimentară neachitată.

Interesant de menționat este că Tsifetakis a venit în România și, sub pretextul că vrea să-și achite datoriile față de copil, a invitat-o pe româncă la un notar din București. A avut o surpriză însă! Fosta soție nu s-a prezentat, motivând că solicitarea lui i s-a părut ”absurdă”, în condițiile în care până în acel moment plățile se făceau prin virament bancar.

Războiul pentru acești bani se poartă și în 2026, acum când fosta soție a scos la iveală un detaliu spectaculos despre veniturile grecului. Deși acesta a cerut reducerea pensiei alimentare pe motiv că nu mai are venit de când a plecat de la conducerea Marriott, fosta soție a aruncat bomba, susținând că acesta încasează, de fapt, 25.000 de dolari pe lună!

”În opinia pârâtei, aceste acțiuni constituie o formă de violență economică asupra minorului, solicitând instanței să respingă cererea de diminuare și să recalculeze pensia la cota legală de 1/4 din venitul net lunar, estimat la 25.000 USD”.

În întâmpinarea de la dosar, fosta soție l-a acuzat că prezintă instanței o ”situație fianciară nereală”. Mai mult decât atât, românca susține că Stylianos Tsifetakis ar fi încercat să se folosească de un certificat european de divorț pentru a-și pune la adăpost averea.

”În acest sens, a susținut că tentativa de obținere a unui certificat european prin inducerea în eroare a instanței vizează crearea unui paravan financiar în fața fiscului elen, cu scopul de a eluda ordinea publică română și de a evita executarea silită a debitelor de întreținere datorate minorului”.

În tot acest timp, cât grecul spune că nu are venituri, profilul de LinkedIn îl prezintă drept Chief Strategy Officer la Digiplus, un important operator de gambling online din Filipine.

Judecătorii nu s-au lăsat convinși de explicația lui, privind lipsa veniturilor, și i-au refuzat cererea privind diminuarea pensiei alimentare, meținând-o la valoarea de 4.000 de lei lunar, potrivit hotărârii pronunțate în prima instanță.

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