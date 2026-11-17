Mariana Moculescu n-a trecut nici acum peste suferința provocată de Horia Moculescu! Fosta soție a compozitorului a făcut dezvăluiri de-a dreptul cutremurătoare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Ea a povestit că fostul soț a băgat-o în depresie pe viață și că a încercat de două ori să o omoare. Mariana susține că Horia Moculescu se transforma într-un adevărat diavol atunci când se opreau camerele de filmat.

Mariana Moculescu a declarat că nu se va lăsa cu una, cu două până nu va arăta tuturor adevărata față a lui Horia Moculescu. Fosta soție a compozitorului este hotărâtă să scoată la iveală tot ce a îndurat în căsnicia cu acesta. Ba mai mult, Mariana a mărturisit că și acum se luptă cu depresia din cauza regretatului artist și că nu poate șterge din memorie chinurile prin care a trecut.

Fosta soție a lui Horia Moculescu a povestit că artistul a strâns-o de gât, a bătut-o, a umilit-o, a jignit-o și că de două ori ar fi vrut să o omoare. Ba mai mult, bruneta a spus că regretatul compozitor poza într-un om bun și blând doar ca să nu-și piardă fanii, dar că, în spatele ușilor închise, era mai rău ca Diavolul.

„M-a strâns de gât, a vrut să mă omoare de două ori”

Și asta nu e tot! Mariana Moculescu a mărturisit că atât ea, cât și fiica lor, Nidia, au ajuns la psihiatru din cauza lui și că a venit vremea ca oamenii să afle adevărul. Femeia a mai declarat că Horia Moculescu a avut patru neveste și că acest lucru ar trebui să le ridice tuturor mari semne de întrebare.

„Horia Moculescu a avut două fețe: o față în fața spectatorilor și alta în familie. Eu am fost a patra lui soție. Doamne Dumnezeule! El a avut zeci de relații și patru căsnicii. Este enorm, frate, să ai patru familii! A schimbat nevestele ca pe bikini. El m-a strâns de gât, a vrut să mă omoare de două ori. Avea un comportament de șarpe cu ochelari. El nu l-a avut pe Dumnezeu în suflet, nu s-a închinat niciodată. Eu am trăit în iad cu omul ăsta, în focul iadului. Era unealta Satanei. Am căzut psihic și eu, și copilul meu. A distrus-o pe Nidia. Horia Moculescu a fost dușmanul meu. Eu, de atunci, nu îmi mai revin. M-am îmbolnăvit și eu, și fata mea. Ne-a făcut una cu pământul, ne-a distrus sufletește. Ne-a introdus pe un portal de 666, din care, cu chiu, cu vai, cu medicamente și cu ajutorul specialiștilor, reușim să supraviețuim. El ne-a provocat depresia. Eu nu pot să-l iert pe acest nelegiuit. Dracul a lucrat prin omul ăsta. Lumea de rând l-a văzut civilizat, dar el era întruchiparea diavolului”, a declarat Mariana Moculescu pentru CANCAN.RO.

Îi era scârbă să se apropie de el

Mariana Moculescu a declarat că nici acum nu știe ce Dumnezeu a văzut la fostul soț, pe care l-a descris drept „urât cu spume, bătrân și buhăit”. Bruneta a povestit că ajunsese să vomite aproape zilnic din cauza suferinței și că îi era pur și simplu scârbă să-l mai sărute. Ea a mărturisit că nu dorește nici celui mai mare dușman să treacă prin chinurile pe care le-a îndurat lângă Horia Moculescu.

„M-a luat de soție când eram o fată tânără, nevinovată și superbă, iar el era urât ca dracul. Era cu 30 de ani mai mare, avea spume la gură, făcea ca toți dracii în casă. Era urât rău, buhăit, cocoșat, cu picioarele în X, cu urechile mari și cu ochii apropiați. Era oribil și la corp, și la față, și bătrân ca dracul. Îmi era scârbă să mă pup cu el. Mi s-a scârbit sufletul atât de tare, încât am făcut și depresie. Era și bătrân, și al dracului, și răutăcios, bătăuș, jignea la sânge. Eu vomitam de la suferință, mă tăia în carne vie. Cum să faci, domnule, spume la gură de atâta drăcovenie? Eu am fost o fată foarte frumoasă, o creație frumoasă a lui Dumnezeu, și cuminte, și educată, dar am stat cu un slut. Am trăit cu frica permanentă că sare la bătaie, că mă jignește”, a mai spus fosta soție a lui Horia Moculescu.

VEZI ȘI: Fiica lui Horia Moculescu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea compozitorului: ”Am păstrat parfumurile și perna lui”

Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” Cine a plătit locuința, de fapt