Este doliu în sportul românesc! Florin Vezeteu, antrenor de culturism și unul dintre promotorii acestui sport, a încetat din viață.

Lumea culturismului este în doliu după moartea lui Florin Vezeteu, antrenor de culturism și sportiv care și-a dedicat viața performanței și pasiunii pentru sport. Cunoscut pentru ambiția, determinarea și personalitatea sa puternică, Florin Vezeteu va rămâne în amintirea celor dragi drept omul care a contribuit la formarea mai multor generații de sportivi și la dezvoltarea acestui sport în România, în special în Iași și în întreaga zonă a Moldovei.

Când are loc înmormântarea antrenorului Florin Vezeteu

Anunțul trecerii sale în neființă a fost făcut public de către familia acestuia, chiar pe pagina de Facebook a antrenorului. Înmormântarea antrenorului va avea loc miercuri, 18 noiembrie.

Începând de azi, 17 noiembrie, cei care își doresc să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați la Capela Aula Memorială „Sfântul Ierarh Nicolae” din Valea Lupupui (Str. Valea Prisăcii 55), unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit.

„Florin a plecat dintre noi, așa cum și-a trăit viața: hotărât, dintr-o bucată și după propriile reguli. A iubit și a fost iubit, a dezamăgit și a fost dezamăgit, ca orice om. Însă, când a fost vorba despre sport, pasiunea lui a rămas neclintită. Florin avea o pasiune pentru frumos, pentru ordine și dreptate. Avea un simț înnăscut al frumosului, atras de tot ce însemnă artă, colecționar pasionat și priceput. Antrenor emerit de culturism și sportiv până la capăt, Florin și-a urmat drumul după propriile reguli, cu o voință pe care puțini au egalat-o. Poate că nu a fost întotdeauna înțeles. Dar timpul are felul lui de a așeza lucrurile și de a ne ajuta să înțelegem oamenii așa cum au fost. Rămân în urmă oamenii pe care i-a iubit, care l-au iubit, cei pe care i-a format, respectul câștigat și o viață dedicată culturismului. Cei care l-au cunoscut pe Florin, care au învățat ceva de la el sau pentru care întâlnirea cu el a însemnat ceva, își pot lua rămas-bun și îi pot aduce un ultim omagiu la Capela/ Aula Memorială „Sfântul Ierarh Nicolae” din Valea Lupului (Str. Valea Prisăcii 55), începând de marți, 17 noiembrie 2026, ora 14:30, până miercuri, 18 noiembrie 2026, ora 14:30.”, se arată în mesajul transmis de familia acestuia.

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