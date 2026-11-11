Un fotbalist de 22 de ani a murit pe teren, în timpul unui antrenament. Ce a dus la decesul tânărului

Fotbalul francez este în doliu după moartea lui Wanis Honsor. Fundașul stânga în vârstă de doar 22 de ani s-a stins din viață miercuri, după ce a suferit un stop cardiac în timpul unui antrenament al echipei sale.

Intervenția echipajelor medicale sosite de urgență la stadion nu a mai putut schimba deznodământul tragic. Tânărul fotbalist, care se transferase recent la Saint-Denis FC, pe insula Réunion, și-a pierdut viața la începutul unei noi etape din cariera sa.

Wanis Honsor a murit în timpul unui antrenament

Wanis Honsor, fundaș stânga originar din Le Havre, a decedat miercuri după ce a suferit un stop cardiac în timpul unei ședințe de pregătire. Potrivit informațiilor publicate de L’Equipe, personalul medical chemat la stadion a încercat să îl resusciteze, însă fără succes.

Vestea morții sale a provocat un val de emoție în fotbalul francez, cu atât mai mult cu cât sportivul avea doar 22 de ani și își continua parcursul într-un nou proiect profesional.

Parcursul fotbalistic al tânărului fundaș

Honsor s-a format la academia de juniori a clubului FC Rouen, pentru a cărui primă echipă a bifat trei apariții în sezonul 2023/2024.

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Mâcon, Dieppe și Flers, iar în această perioadă se transferase la Saint-Denis FC, formație din Réunion. Fotbalistul ajunsese la noul club din postura de jucător liber de contract.

Mesajul transmis de Federația Franceză de Fotbal

După anunțul tragediei, Federația Franceză de Fotbal a transmis un mesaj de susținere familiei îndoliate și clubului la care evolua jucătorul.

„Cele mai profunde condoleanțe familiei și celor apropiați, precum și întregului club Saint-Denis FC. În aceste momente dureroase, își exprimă sprijinul deplin și se alătură suferinței întregii familii a fotbalului din Réunion”, a transmis forul francez într-un comunicat.

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