Ce a pățit Dragoș Bucur într-o parcare din București. Vedeta PRO TV e revoltată: „Ați adus 300 de lei la buget”

O situație neașteptată petrecută într-o parcare publică din București l-a adus pe actorul Dragoș Bucur în conflict cu autoritățile locale. Prezentatorul TV s-a trezit cu mașina blocată, deși achitase taxa de parcare, iar motivul pentru care a fost sancționat a fost o simplă eroare de introducere a numărului de înmatriculare. Întâmplarea a avut loc în Sectorul 4 al Capitalei și a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Incidentul a început după ce vedeta PRO TV și-a parcat autoturismul într-un spațiu public destinat staționării și a achitat contravaloarea parcării. Plata a fost efectuată în mod obișnuit, însă, la introducerea numărului de înmatriculare, a apărut o mică greșeală de tastare. Mai exact, în fața combinației corecte de litere și cifre a fost adăugată accidental încă o literă „I”.

Ce a pățit Dragoș Bucur într-o parcare din București

Deși tranzacția fusese realizată, această diferență a fost suficientă pentru ca sistemul de verificare să considere că autoturismul nu avea parcarea plătită. A doua zi, actorul a descoperit că mașina fusese blocată cu un dispozitiv metalic, măsură aplicată de echipele responsabile de administrarea parcărilor din Sectorul 4.

Surprins de situație, Dragoș Bucur a încercat să clarifice problema și a prezentat echipajului sosit la fața locului confirmarea tranzacției. Verificările au scos la iveală faptul că plata exista, iar diferența dintre numărul real al mașinii și cel introdus în sistem era reprezentată de o singură literă în plus.

Cu toate acestea, eroarea nu a putut fi corectată pe loc, iar procedura de deblocare nu a fost anulată. Actorul s-a lovit astfel de o situație în care dovada achitării parcării nu a fost suficientă pentru rezolvarea imediată a problemei. Reprezentanții echipei de intervenție au susținut că nu pot face excepții, întrucât aplicația informatică nu permite modificarea datelor după înregistrarea plății.

Nemulțumit de răspunsul primit, Dragoș Bucur a încercat să găsească o soluție prin intermediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4. A contactat dispeceratul instituției, unde situația a fost verificată din nou. Potrivit relatării sale, angajata cu care a discutat a confirmat că plata parcării fusese înregistrată, însă a explicat că nu poate modifica datele din sistem pentru a elimina eroarea.

În cele din urmă, Dragoș Bucur a fost nevoit să suporte consecințele acestei greșeli, sancțiunea ridicându-se la 300 de lei. Ceea ce l-a deranjat cel mai mult nu a fost doar suma pe care a trebuit să o achite, ci faptul că nicio instituție contactată nu a găsit o modalitate de a rezolva o situație în care plata fusese efectuată, iar eroarea putea fi identificată cu ușurință.

„Om vs. sistem, comunicare vs. cod, bun simț vs. program. Parchezi mașina în oraș, plătești parcarea prin aplicație sau sms și îți vezi de treabă. Găsești mașina blocată a doua zi, te gândești că e o greșeală. Vine echipajul de deblocare, arăți confirmarea plății, echipajul constată că în fața nr. mașinii este un “I” în plus. Își dau seama că e o eroare umană, dar nu au ce face – „nu îi lasă sistemul”. Suni la Mobilitate Urbană Sector 4 (0219444), vorbești cu doamna drăguță care îți spune că înțelege și că evident este o eroare, plata parcării a fost făcută, dar nu are ce face deoarece „nu o lasă sistemul”, îți face legătura l-a Poliția Locală sector 4. Răspunde o altă doamnă, puțin mai înțepată, căreia îi explici situația. Înțelege exact, poate să intervină, dar nu vrea, ba chiar simți în voce o oarecare satisfacție. De ce? Pentru că “încercăm să ne digitalizăm și, dacă greșim, trebuie să plătim”. Întrebi dacă sistemul o lasă. Da, sistemul o lasă, e clar că parcarea a fost plătită, dar dacă a apărut un “I” în fața numărului mașinii, atunci trebuie să plătești amenda. Doamnă, ați adus 300 de lei la buget pentru un I, dar ce e cel mai important, ați pus un cetățean pe sinuosul drum al digitalizării României. Degeaba dăm vina pe sisteme și aplicații, omul e soluția, asta până când sistemul și codul vor decide în locul nostru. Vă recomand din seria Dune “Legendele Dunei”, acolo lupte serioase!”, a transmis Dragoș Bucur pe Instagram.

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