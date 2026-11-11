Zodia care ajunge în pragul divorțului în noiembrie 2026, potrivit celebrei Cristina Demetrescu de la Pro TV

Săptămâna 9-15 noiembrie 2026 aduce momente de cotitură pentru multe zodii, pe fondul influenței Lunii Noi în Scorpion. Potrivit astrologului Cristina Demetrescu, nativii Taur se află printre cei care vor resimți puternic energia acestei perioade, mai ales în plan relațional și profesional.

Previziunile astrologice pentru intervalul 9-15 noiembrie 2026 indică schimbări care nu mai pot fi amânate și decizii care pot redefini anumite direcții de viață. În cazul Taurilor, atenția se mută asupra relațiilor de cuplu, colaborărilor și parteneriatelor, unde pot apărea situații neașteptate și momente decisive.

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Taurii sunt puși în fața unor transformări importante care vizează relațiile apropiate și colaborările profesionale. Pot apărea evenimente neprevăzute în cuplu sau în cadrul unor parteneriate, iar anumite situații care păreau stabile pot intra într-o etapă de reevaluare.

De asemenea, contextul săptămânii poate scoate la suprafață tensiuni mai vechi sau neînțelegeri care nu au fost rezolvate la momentul potrivit. În unele cazuri, schimbările îi pot implica pe cei cu care se află în competiție directă sau persoane cu care au divergențe de interese.

Potrivit interpretării prezentate de Cristina Demetrescu, anumite relații, colaborări sau asocieri pot ajunge la un punct final în această perioadă.

Chiar dacă există încercări de a păstra lucrurile neschimbate, evoluția evenimentelor poate conduce către încheierea unei etape importante.

Preziviunile Cristinei Demetrescu

Pentru unii nativi, aceste transformări pot fi resimțite ca o provocare, însă ele vin în contextul unor situații care nu mai funcționează în aceeași formă și necesită o nouă abordare.

Săptămâna 9-15 noiembrie îi poate determina pe Tauri să își analizeze cu mai multă atenție relațiile și angajamentele asumate. Schimbările care apar acum pot aduce clarificări importante și îi pot ajuta să înțeleagă mai bine direcția în care vor să meargă pe termen lung.

În acest context, flexibilitatea și capacitatea de adaptare pot juca un rol esențial, mai ales în situațiile asupra cărora nu au control direct. Pentru mulți Tauri, perioada poate marca trecerea către o nouă etapă, atât în plan personal, cât și profesional.

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