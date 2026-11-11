A dat 7.000 de euro pe o casă aproape ruinată din România și a transformat-o într-un cămin spectaculos. Povestea unui român întors din străinătate

A dat 7.000 de euro pe o casă aproape ruinată din România și a transformat-o într-un cămin spectaculos. Povestea unui român întors din străinătate
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După 15 ani în care a locuit în unele dintre cele mai mari orașe europene, un român a decis să își schimbe radical stilul de viață și să se întoarcă în România. A ales să se stabilească într-un sat din județul Hunedoara, unde a descoperit o gospodărie veche de peste un secol, aflată într-o stare avansată de degradare. A plătit aproximativ 7.000 de euro pentru proprietate, fără să bănuiască însă că aceasta avea să devină, în cele din urmă, propriul său cămin.

Robert Ioan Pop a locuit de-a lungul anilor în Londra, Dublin și Hamburg. A avut propria afacere în domeniul fotografiei, a călătorit și a cunoscut viața marilor orașe, însă, la un moment dat, a început să își dorească o schimbare. Deși copilărise la bloc, iar experiența vieții la țară îi era aproape necunoscută, ideea unei existențe mai liniștite a devenit tot mai atrăgătoare.

Planul inițial era să pună casa la pământ

Proprietatea din satul Homorod nu a fost cumpărată inițial cu intenția de a deveni o locuință. Robert și familia sa aveau nevoie de materiale pentru amenajarea unei terase în Geoagiu-Băi, iar gospodăria veche părea o sursă potrivită de piatră și alte elemente de construcție.

Casa, construită cu mai bine de 100 de ani în urmă, era într-o condiție precară, motiv pentru care planul era să fie demolată. Totul s-a schimbat însă după ce noul proprietar a petrecut câteva nopți în interiorul ei. A descoperit că locul avea un farmec aparte, iar liniștea din jur l-a făcut să privească proprietatea cu alți ochi.

În locul demolării, a ales să înceapă un proiect amplu de restaurare, care avea să se întindă pe parcursul a aproximativ trei ani.

Trei ani de muncă pentru salvarea unei gospodării de peste un secol

Transformarea nu a fost deloc simplă. Clădirea nu dispunea de o fundație propriu-zisă, iar anumite porțiuni ale pereților au trebuit desfăcute și reconstruite pentru ca locuința să poată fi consolidată. Robert a lucrat împreună cu tatăl său și cu meșteri din zonă, implicându-se direct în numeroase etape ale lucrărilor.

Pe lângă restaurare, a învățat să lucreze cu lemnul și să confecționeze diferite obiecte pentru propria casă. A încercat să păstreze cât mai multe dintre elementele originale, astfel încât gospodăria să nu își piardă identitatea.

Poarta din lemn, gardul și beciul tradițional au fost restaurate, iar o parte dintre materialele folosite au fost recuperate din împrejurimi. Lemnul a provenit din pădure, piatra a fost luată de la construcții vechi, iar țiglele au fost recuperate de la case și biserici demolate.

Pentru izolarea pereților au fost folosite materiale precum varul, perlitul și pluta. Proprietarul a evitat finisajele moderne în anumite încăperi, inclusiv în baie, iar încălzirea locuinței se face cu ajutorul unei centrale pe lemne.

Unul dintre cele mai interesante obiecte realizate de Robert este patul matrimonial, construit chiar de el din lemn masiv, folosind o drujbă. Mobilierul a avut dimensiuni atât de mari încât, după ce l-a asamblat în curte, proprietarul a descoperit că nu îl putea introduce în dormitor. A fost nevoit să îl demonteze și să îl monteze din nou în interiorul casei.

La amenajarea locuinței au contribuit și elemente decorative realizate manual, printre care picturi create de o femeie din Germania pe care Robert o cunoscuse în perioada petrecută la Geoagiu-Băi.

După finalizarea lucrărilor principale, Robert s-a ocupat și de amenajarea curții. A transformat grădina într-un spațiu în care cultivă cartofi, ceapă, pătrunjel, roșii și castraveți. A refolosit inclusiv butoaie vechi pentru plante și a amenajat o boltă care oferă acces către grădina de legume.

Activitățile cotidiene sunt acum legate în mare parte de gospodărie. Își cultivă propriile legume, pregătește bulion și murături pentru sezonul rece și se ocupă de toate lucrurile necesare întreținerii proprietății.

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