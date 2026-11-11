Un turist străin a rămas surprins de un detaliu întâlnit într-un sat din România. Nu înțelegea de ce localnicii fac asta

Un turist străin a rămas surprins de un detaliu întâlnit într-un sat din România. Nu înțelegea de ce localnicii fac asta
Sursa foto: Shutterstock
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Un turist străin care a vizitat un sat din România a rămas surprins de un obicei întâlnit în gospodăria familiei unui prieten. Deși locuința avea o bucătărie modernă, complet utilată, membrii familiei preferau să gătească într-o încăpere mai modestă, amenajată separat, în curte.

Tânărul a povestit pe Reddit că experiența a avut loc vara trecută, într-un sat de lângă Făgăraș. Potrivit Click, turistul a observat că bucătăria din interiorul casei, deși amenajată cu mobilier și electrocasnice moderne, era aproape nefolosită.

„Aveau o bucătărie foarte frumoasă în interiorul casei. Mobilier modern, blaturi impecabile, cuptor încorporat, totul asortat. Sincer, era mai frumoasă decât bucătăria pe care o am eu acasă. Dar nimeni nu părea să o folosească”, a povestit turistul.

De ce familia folosea bucătăria din curte

Străinul a remarcat că bunica prietenului său ieșea în fiecare dimineață din casă și pregătea micul dejun într-o construcție separată, aflată în spatele gospodăriei.

Acolo se găsea o bucătărie simplă, cu un aragaz vechi, o masă din lemn acoperită cu mușama și mai multe ustensile agățate pe pereți.

Nedumerirea turistului a crescut atunci când s-a oferit să ajute la pregătirea mâncării și a pornit spre bucătăria modernă. Bunica l-a îndrumat însă către cea din curte.

Femeia i-a explicat că bucătăria exterioară era mult mai practică, deoarece mirosurile și căldura produse în timpul gătitului nu ajungeau în casă. În plus, spațiul era potrivit pentru pregătirea unor cantități mari de mâncare.

Bucătăria modernă era păstrată mai ales pentru ocaziile în care familia primea musafiri.

„I-am atras atenția că EU eram un musafir. I s-a părut extrem de amuzant și mi-a spus că, de acum, sunt de-al casei”, a relatat turistul.

Ce explicații au oferit românii

Povestea a stârnit numeroase reacții pe Reddit, unde mai mulți români au explicat că bucătăriile de vară sunt întâlnite în multe gospodării tradiționale.

Unul dintre motive este pregătirea conservelor pentru iarnă, activitate care presupune fierberea unor cantități mari de legume și fructe.

„Încearcă să faci 40 de borcane de zacuscă sau să fierbi oale uriașe cu gem în bucătăria obișnuită, în luna august, și vei înțelege foarte repede de ce oamenii își doreau o clădire separată”, a explicat un internaut.

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