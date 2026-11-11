Dorian Popa, luat la țintă de Călin Donca! Acuzații explozive: „Există un risc real de insolvență”

CANCAN.RO a obținut prima declarație a lui Călin Donca, după ce s-a aflat că mașina milionarului a fost scoasă la licitație pentru recuperarea datoriilor. Afaceristul ne-a spus că firma lui are mari probleme financiare din cauza lui Dorian Popa, pe care îl acuză că a denaturat adevărul fără nicio jenă. Și, ca să fie tacâmul complet, Donca a recunoscut că nici măcar nu știe dacă va reuși să iasă din beleaua financiară în care a ajuns.

Afacerea cu panouri fotovoltaice îi dă mari bătăi de cap lui Călin Donca. Milionarul este executat silit și riscă să rămână fără una dintre mașinile sale. Afaceristul a încercat să blocheze executarea silită, însă toate eforturile sale au fost în zadar! Autoturismul a fost scos la licitație, iar pe 17 noiembrie s-ar putea alege cu un nou proprietar.

Controversatul milionar a declarat, pentru CANCAN.RO, că nu este vorba despre mașina lui personală, ci despre un autoturism al companiei. Călin Donca ne-a spus că firma sa a ajuns să fie executată silit din cauza declarațiilor pe care le consideră defăimătoare, făcute de Dorian Popa. Cei doi sunt la cuțite de ani buni, iar afaceristul pare hotărât să-i pună în cârcă influencerului o bună parte din problemele financiare cu care se confruntă.

„Autoturismul despre care se vorbește nu este mașina mea personală, nu l-am condus niciodată și nu este mașina cu care m-am prezentat public. Este un autoturism al companiei, folosit ocazional de angajați. Este adevărat că există executări silite împotriva companiei. În perioada arestării mele, aproximativ 10% dintre investitori au deschis procese. În opinia mea, declarațiile publice ale lui Dorian Popa, pe care le consider defăimătoare, au contribuit la pierderea încrederii și la decizia unei părți dintre aceștia de a merge în instanță. Din perspectiva noastră, problema centrală în litigiile la care mă refer a fost lipsa unor procese-verbale de predare-primire a panourilor. Noi nu am întocmit separat aceste documente, deoarece panourile erau destinate utilizării în parcurile fotovoltaice, în baza contractelor de închiriere încheiate cu investitorii. Am considerat că nu avea sens o predare fizică a panourilor către investitori, urmată de preluarea lor înapoi pentru aceeași utilizare. Aceasta a fost logica noastră, însă lipsa documentelor a fost invocată în instanță, iar investitorii respectivi au obținut hotărâri prin care compania este obligată să restituie bani. Nu considerăm că această lipsă a unui document înseamnă că am acționat cu rea-credință”, a declarat Călin Donca pentru CANCAN.RO.

Executat silit din cauza lui Dorian Popa?!

Călin Donca a recunoscut că nu are bani să-și achite datoriile și că nici măcar nu știe dacă va reuși să-și salveze firma. Milionarul a spus că a făcut deja eforturi uriașe pentru a ține compania pe linia de plutire, însă problemele financiare par să-l fi ajuns din urmă. Și, ca să fie tacâmul complet, insolvența bate la ușă. Afaceristul nu exclude ca firma pentru care a tras atât să ajungă în pragul prăpastiei.

„La sumele inițiale se adaugă cheltuieli de judecată, onorarii, costuri de executare și dobânzi. Potrivit calculelor noastre, sumele totale solicitate ajung la aproximativ trei ori valoarea sumelor investite. Compania nu dispune în prezent de lichiditățile necesare pentru a achita aceste pretenții. Din ianuarie 2023 și până în octombrie 2026 am făcut plăți către investitorii care au continuat colaborarea cu noi. Am depus eforturi mari pentru a menține compania în funcțiune, inclusiv în perioada în care bunurile au fost sechestrate. Din punctul nostru de vedere, indisponibilizarea acestor bunuri ne-a limitat posibilitatea de a obține resursele necesare finalizării ultimelor parcuri.

Executările și costurile suplimentare pun acum o presiune foarte mare pe companie și creează un risc real de insolvență. Ne îngrijorează că resursele disponibile ajung să fie consumate de litigii, executări și penalități, în timp ce avem nevoie de ele pentru a finaliza proiectele și a genera veniturile din care să ne îndeplinim obligațiile față de investitori. Nu știm încă dacă vom reuși să depășim și acest obstacol, dar continuăm să căutăm soluții. Obiectivul nostru este ca bunurile companiei să contribuie la terminarea parcurilor fotovoltaice și la continuarea activității, în beneficiul tuturor investitorilor”, a mai spus controversatul milionar.

Avem reacția lui Dorian Popa

CANCAN.RO a obținut și reacția lui Dorian Popa! Artistul ne-a spus că nu are de gând să comenteze acuzațiile lansate de Călin Donca și că speră ca autoritățile să-și facă treaba și să câștige în instanță.

„Este un proces în derulare care va lămuri toate aceste aspecte. Mulțumesc din inimă!”, ne-a zis Dorian Popa.

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