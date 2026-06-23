Călin Donca a ieșit la o „băiețeală” în club, dar toată atenția lui s-a mutat pe domnișoara cu animal print. Cine este șatena celebră care l-a făcut să zâmbească?

După ce s-a întors de la Survivor, Călin Donca simte nevoia de puțină distracție. A dat fuga pe litoral, împreună cu niște prieteni și s-a bucurat de atmosfera incendiară de la club. Șampania a curs, muzica bună a întreținut atmosfera, dar totul a devenit și mai interesant odată cu apariția unei prezențe neașteptate. Seara de „băiețeală” a lui Călin Donca și-a schimbat rapid cursul în momentul în care o domnișoară celebră s-a așezat la masa lui. Despre cine este vorba, aflați în rândurile de mai jos. CANCAN.RO are imagini tari!

Călin Donca știe cum să se bucure de serile de vară pe litoral. Acesta a ales una dintre cele mai exclusiviste locații de la mare, acolo unde și-a făcut apariția alături de gașca de băieți. Însă, la scurt timp după ce și-a ocupat locul la masă, și-a făcut apariția și o prezență feminină care nu a trecut deloc neobservată.

Mai ales că frumoasa șatenă nu e străină de lumina reflectoarelor, așa că nu a fost greu de reperat. Este vorba despre nimeni alta decât Patricia, fosta concurentă de la Casa Iubirii. Îmbrăcată super provocator, putea fi lejer asemănată cu o felină.

Cine este șatena cu care a fost surprins Călin Donca

Deși este un bărbat căsătorit și își ține viața personală departe de lumina reflectoarelor, Donca a părut relaxat și într-o dispoziție excelentă pe tot parcursul serii. Afaceristul a fost surprins zâmbind aproape în permanență, semn că atmosfera de vacanță i-a priit din plin. Dacă Donca a mizat pe o apariție discretă, domnișoara a făcut exact contrariul. Șatena și-a făcut apariția într-o ținută extrem de decupată, cu animal print. Materialul abia acoperea zonele esențiale, iar look-ul provocator a transformat-o rapid într-una dintre cele mai observate prezențe ale serii. Patricia este cunoscută publicului după participarea în emisiunea „Casa Iubirii”. Mai mult, tânăra a reușit să impresioneze și în lumea concursurilor de frumusețe. Patricia a câștigat semifinala competiției Miss România și s-a calificat în marea finală.

Din imaginile surprinse de CANCAN.RO, se poate observa că între cei doi a existat o conversație relaxată, purtată într-o atmosferă destină. Călin Donca a fost numai un zâmbet în timp ce discuta cu Patricia. Poate a fost o simplă discuție amicală într-un cadru monden, cine știe?

Printre cei care s-au aflat la masa lui Călin Donca s-a numărat și omul de afaceri Dumitru Gal, unul dintre cei mai cunoscuți producători de fructe de pădure din România. Numele acestuia a ajuns recent în atenția publică după ce a fost trimis în judecată într-un dosar în care procurorii îl acuză că ar fi oferit bani unor angajați responsabili de controlul calității din mai multe lanțuri mari de retail.

Prezența lui la aceeași masă cu Donca nu este însă surprinzătoare. De-a lungul timpului, afaceristul brașovean a vorbit în repetate rânduri despre importanța susținerii producătorilor locali și a antreprenorilor români. Astfel, se pare că relația dintre cei doi depășește zona profesională, aceștia petrec timpul împreună și în afara mediului de business. Și cu siguranță, la NUBA, discuțiile despre afaceri au fost lăsate în plan secund.

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