Care este starea lui Cătălin Donca după ce s-a lovit la cap în munți: „O să merg să-mi fac RMN să văd ce s-a întâmplat”

Care este starea lui Cătălin Donca după ce s-a lovit la cap în munți: „O să merg să-mi fac RMN să văd ce s-a întâmplat”
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Călin Donca, fostul concurent de la Survivor, a oferit, pentru CANCAN.RO, primele declarații după accidentul care s-a încheiat cu o lovitură puternică la cap. O manevră făcută cu un vehicul de teren s-a transformat într-un episod periculos, iar acum afaceristul trebuie să verifice dacă impactul i-a provocat probleme serioase.

Totul s-a petrecut după ce Donca a încercat să facă un derapaj controlat cu Maverick-ul unui prieten. Manevra nu a ieșit cum și-a dorit, vehiculul s-a răsturnat, iar afaceristul s-a lovit puternic la cap. Într-un asemenea accident, faptul că te ridici și poți vorbi nu înseamnă automat că ai scăpat fără urmări.

„Eu am încercat Maverick-ul ( vehicul off-road de tip UTV) unui prieten că și-a făcut modificări și am vrut să fac un derapaj controlat și s-a răsturnat, s-a dat peste cap. N-am coordonat bine, i-am rupt o oglindă, la mine a fost mai rău”, a declarat Donca pentru CANCAN.RO.

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Călin Donca, primele declarații după accident

Călin Donca a spus că s-a ales cu o contuzie puternică și că vrea să facă urgent un RMN, ca să nu se trezească în fața unor complicații pe care nu le-a simțit din prima. O lovitură puternică la cap poate ascunde leziuni grave, chiar dacă simptomele nu apar imediat. Tocmai de aceea, un astfel de traumatism nu trebuie ignorat, iar evaluarea medicală poate fi crucială.

Călin Donca

Călin Donca. Sursa foto Social media

„Acum sunt bine. M-am lovit destul de tare, se întâmplă în sporturile extreme. O să îmi fac un RMN că a fost o contuzie destul de puternică la cap și vreau să stau liniștit”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Până la investigații, afaceristul nu are cum să știe sigur dacă impactul s-a lăsat doar cu contuzia despre care vorbește sau dacă există și alte leziuni.

A ajuns la spital!

Nu este prima dată când o accidentare îi dă planurile peste cap. În timpul participării la Survivor România, Donca a căzut dintr-un copac și s-a ridicat cu greu, cu ajutorul lui Aris. Ulterior, a fost preluat de ambulanță și dus la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

A urmat o perioadă de recuperare, cu proceduri precum fizioterapia și electrostimularea, dar și tratamente dureroase. Starea de sănătate nu i-a mai permis să revină în competiție, iar medicii au decis că nu putea continua.

Acum, după răsturnarea cu UTV-ul, miza este ca Donca să afle cât de serioasă a fost lovitura la cap.

VEZI ȘI: Călin Donca îl ironizează pe trapperul din Șatra B.E.N.Z. după ce artistul l-a taxat dur în online și i-a dat block! „Suferă de o traumă. Este foarte grav!”

Călin Donca a ieșit la o „băiețeală” în club, dar toată atenția lui s-a mutat pe domnișoara cu animal print. Cine este șatena celebră care l-a făcut să zâmbească?

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