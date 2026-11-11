Destinația însorită în care poți fugi de frig în noiembrie! Cât costă o vacanță pe insula unde temperaturile rămân de vară

Deși suntem mai aproape de sărbătorile de iarnă și mulți preferă să meargă în stațiunile montane, destinațiile însorite îi găzduiesc în continuare pe cei care fug de frigul din noiembrie. Unul dintre cele mai căutate locuri în această perioadă este insula Cipru, acolo unde temperaturile ating 29 de grade Celsius.

Cipru oferă o gamă variată de destinații excepționale pentru această perioadă. Turiștii care vor să scape de frig și să se bucure de temperaturi ridicate trebuie neapărat să viziteze Ayia Napa, Limassol, Larnaca și Paphos. Aceste destinații ocupă primele patru locuri în clasamentul celor mai căutate pentru luna noiembrie.

Destinația însorită în care poți fugi de frig în noiembrie

Datorită temperaturilor ridicate, cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius, turiștii pot face plajă în luna noiembrie. Ayia Napa este cunoscută pentru plajele și apele limpezi. În perioada toamnei, cei care ajung aici se pot bucura de liniște și asta pentru că agitația dispare odată cu trecerea sezonulului estival. Potrivit unei analize, aici plouă lunar doar 2-3 zile, așadar acest aspect trebuie neapărat luat în calcul.

Pe locul doi, tot în Cipru se găsește Limassol. Orașul este apreciat pentru plaje, dar și pentru traseele din natură. De cele mai multe ori atmosfera din stațiune este asociată portului și iahturilor. Conform studiului, destinația este potrivită pentru cei care vor să îmbine viața urbană cu timpul petrecut pe litoral. De asemenea, oamenii pot explora străzile și restaurantele impresionante.

Larnaca este descrisă ca fiind un oraș-port liniștit. Promenada Finikoudes, mărginită de palmieri și aflată chiar lângă plaja cu același nume, atrage în fiecare an mii de turiști. Pe locul patru, de asemenea, se află o altă destinație spectaculoasă. Este vorba despre Paphos, potrivită pentru cei pasionați de istorie și vestigii antice. Parcul Arheologic din Paphos face parte din patrimoniul mondial UNESCO și include monumente și vestigii din perioada romană și din Evul Mediu. Ce atrage cel mai mult atenția sunt mozaicurile.

Cât costă să ajungi în Cipru

Dacă vorbim despre ruta București-Larnaca, un bilet dus-întors este de 689 de lei în luna noiembrie 2026. Cazarea în schimb, diferă în funcție de nevoile fiecăruia și de luxul pe care îl dorim. Un hotel de trei stele, de exemplu, pornește de la 400 de lei pe noapte, în timp ce un hotel de cinci stele poate depăși 1.400 de lei pe noapte.

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