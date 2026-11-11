Destinația însorită în care poți fugi de frig în noiembrie! Cât costă o vacanță pe insula unde temperaturile rămân de vară

Destinația însorită în care poți fugi de frig în noiembrie! Cât costă o vacanță pe insula unde temperaturile rămân de vară
Cipru/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Deși suntem mai aproape de sărbătorile de iarnă și mulți preferă să meargă în stațiunile montane, destinațiile însorite îi găzduiesc în continuare pe cei care fug de frigul din noiembrie. Unul dintre cele mai căutate locuri în această perioadă este insula Cipru, acolo unde temperaturile ating 29 de grade Celsius. 

Cipru oferă o gamă variată de destinații excepționale pentru această perioadă. Turiștii care vor să scape de frig și să se bucure de temperaturi ridicate trebuie neapărat să viziteze Ayia Napa, Limassol, Larnaca și Paphos. Aceste destinații ocupă primele patru locuri în clasamentul celor mai căutate pentru luna noiembrie.

Destinația însorită în care poți fugi de frig în noiembrie

Datorită temperaturilor ridicate, cuprinse între 24 și 29 de grade Celsius, turiștii pot face plajă în luna noiembrie. Ayia Napa este cunoscută pentru plajele și apele limpezi. În perioada toamnei, cei care ajung aici se pot bucura de liniște și asta pentru că agitația dispare odată cu trecerea sezonulului estival. Potrivit unei analize, aici plouă lunar doar 2-3 zile, așadar acest aspect trebuie neapărat luat în calcul.

Pe locul doi, tot în Cipru se găsește Limassol. Orașul este apreciat pentru plaje, dar și pentru traseele din natură. De cele mai multe ori atmosfera din stațiune este asociată portului și iahturilor. Conform studiului, destinația este potrivită pentru cei care vor să îmbine viața urbană cu timpul petrecut pe litoral. De asemenea, oamenii pot explora străzile și restaurantele impresionante.

Larnaca este descrisă ca fiind un oraș-port liniștit. Promenada Finikoudes, mărginită de palmieri și aflată chiar lângă plaja cu același nume, atrage în fiecare an mii de turiști. Pe locul patru, de asemenea, se află o altă destinație spectaculoasă. Este vorba despre Paphos, potrivită pentru cei pasionați de istorie și vestigii antice. Parcul Arheologic din Paphos face parte din patrimoniul mondial UNESCO și include monumente și vestigii din perioada romană și din Evul Mediu. Ce atrage cel mai mult atenția sunt mozaicurile.

Cât costă să ajungi în Cipru

Dacă vorbim despre ruta București-Larnaca, un bilet dus-întors este de 689 de lei în luna noiembrie 2026. Cazarea în schimb, diferă în funcție de nevoile fiecăruia și de luxul pe care îl dorim. Un hotel de trei stele, de exemplu, pornește de la 400 de lei pe noapte, în timp ce un hotel de cinci stele poate depăși 1.400 de lei pe noapte.

VEZI ȘI: De la 1.000 la peste 3.000 de lei pentru o vacanță de 1 Decembrie! Unde sunt cele mai scumpe cazări

Revelionul costă tot mai mult la munte. Orașele care au rămas la prețuri normale

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Moarte violentă în Italia! Un tânăr de 21 de ani a fost găsit decapitat. Anchetatorii cred că este vorba despre un român
Moarte violentă în Italia! Un tânăr de 21 de ani a fost găsit decapitat. Anchetatorii cred că este vorba despre un român
Un turist străin a rămas surprins de un detaliu întâlnit într-un sat din România. Nu înțelegea de ce localnicii fac asta
Un turist străin a rămas surprins de un detaliu întâlnit într-un sat din România. Nu înțelegea de ce localnicii fac asta
Lovitură pentru angajații STB! Aproape 800 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. Ce salarii compensatorii primesc
Lovitură pentru angajații STB! Aproape 800 de oameni vor rămâne fără locuri de muncă. Ce salarii compensatorii primesc
Un influencer a plantat semnițele unei roșii dintr-un chesseburger de la McDonald`s. Ce s-a întâmplat după 124 de zile
Un influencer a plantat semnițele unei roșii dintr-un chesseburger de la McDonald`s. Ce s-a întâmplat după 124 de zile
România, în calea unui episod de vreme severă? Furtuna Charles provoacă alerte în mai multe state europene
România, în calea unui episod de vreme severă? Furtuna Charles provoacă alerte în mai multe state europene
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Mediafax
„Ultimul mamut”. A ajuns la 310 kilograme și a slăbit peste 120. Următorul pe listă: maratonul de la Atena
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale, reluat la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil a refuzat să dea declarații. Busculadă în fața sălii de judecată. Susținătorii scandează pe trepte
Gandul.ro
Procesul în care Călin Georgescu este judecat pentru pretinse fapte de răsturnare a ordinii constituționale, reluat la Curtea de Apel București. Fostul prezidențiabil a refuzat să dea declarații. Busculadă în fața sălii de judecată. Susținătorii scandează pe trepte
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Adevarul
Convoiul Ursulei von der Leyen, atacat cu ouă și fructe în Bulgaria. Protestatarii i-au cerut să plece din țară
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Digi24
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum arată autostrada Trakia la o zi după tragedie
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Mediafax
Anchetă la Gorj după avortul unei adolescente violate în mod repetat de tatăl ei / Medicul ginecolog, dus la audieri
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Bretan, câștigătoarea „Românii au talent” din 2016. Soprana româno-americană e de nerecunoscut
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj dur după pierderile care i-au schimbat viața: „Nu mai sunt aceeași. Nu mai am răbdare”
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Digi 24
Cum vrea Ucraina să preîntâmpine o nouă invazie după încheierea războiului. Obiectivul ambițios postbelic
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Digi24
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
go4it.ro
Șurubelniță fără fir Parkside la Lidl: ofertă cu toc inclus la 69,99 lei
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
Go4Games
Dezamăgire? GTA VI va rula la numai 30 fps pe console
PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
Gandul.ro
PNL a absorbit oficial partidul lui Ludovic Orban. Ilie Bolojan: ”Bine ai revenit acasă”
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Mediafax Italia
Vacanță gratuită. Un oraș italian caută 100 de turiști care să-i testeze serviciile
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.