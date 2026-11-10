De la 1.000 la peste 3.000 de lei pentru o vacanță de 1 Decembrie! Unde sunt cele mai scumpe cazări

De la 1.000 la peste 3.000 de lei pentru o vacanță de 1 Decembrie! Unde sunt cele mai scumpe cazări
Vacanță/ sursa foto: colaj CANCAN
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Minivacanța de 1 Decembrie se apropie cu pași repezi. Românii se gândesc deja la destinații care mai de care mai sofisticate, iar prețurile sunt pe măsură. O familie trebuie să scoată anul acesta din buzunar între 1.000 și peste 3.000 de lei. 

Românii vor avea parte de patru zile libere cu ocazia Sfântului Andrei și 1 Decembrie, care semnifică Ziua Națională. Ofertele publicate deja arată că o familie cu un copil trebuie să plătească pentru două sau trei nopți chiar mii de lei. Pe Valea Prahovei deja s-au pregătit pachete speciale pentru cei care vor să sărbătorească la munte. La Azuga, de exemplu, prețul pornește de la 1.000 de lei pentru doi adulți într-o cameră dublă sau 1.100 de lei pentru o cameră premium. Oferta include cazare, mic dejun, cină festivă cu grătar, băuturi răcoritoare, foc de tabără și petrecere cu DJ. Pentru familile cu un copil, costul ajunge la 1.150 de lei pentru o singură noapte, fără transport și alte cheltuieli, aceasta fiind cea mai ieftină destinație.

Unde sunt cele mai scumpe cazări

Tot în Azuga, există și alte cazări cu pachete mai lungi. De pildă, la Hotel CarpatInn, trei nopți pentru adulți costă 3.600 de lei, cu demipensiune, dar și alte activități precum și acces la SPA. Pe de altă parte, în Câmpulung Moldovenesc, o ofertă pentru perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, prețurile sunt complet diferite.

Tarifele pornesc de la 972,50 de lei de persoană, astfel că pentru doi adulți prețul este de 1.945 de lei, fără tariful copilului, transport și eventualele cheltuieli suplimentare. Cei care vin de departe cu mașină proprie trebuie să ia în calcul și acest aspect, destul de costisitor. O altă opțiune este Delta Dunării.

Pentru perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, un pachet pentru trei nopți pornește de la 1.875 de lei pentru o cameră ocupată de doi adulți. De asemenea, aici sunt incluse și micul dejun, o cină tematică cu muzică live brunch festiv pe 1 Decembrie și acces la piscină interioară, saune, jacuzzi și sală de fitness. Prețul pentru copil trebuie verificat separat.

Sibiul este și el pe listă, mai ales că este una dintre atracțiile preferate având în vedere târgul de Crăciun. În apropiere de oraș, la Rășinari, pentru perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, trei nopți, în demipensiune, există un pachet cu muzică live, preparate tradiționale și acces la SPA.

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