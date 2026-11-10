Puțini conducători auto știu ce înseamnă acest semn rutier! Ce trebuie să faci când îl întâlnești

Puțini conducători auto știu ce înseamnă acest semn rutier! Ce trebuie să faci când îl întâlnești
Puțini conducători auto știu ce înseamnă acest semn rutier! Ce trebuie să faci când îl întâlnești
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O fotografie cu o combinație neobișnuită de indicatoare rutiere a stârnit confuzie în mediul online. Imaginea, distribuită pe Reddit, prezintă un panou cu simboluri mai puțin cunoscute, amplasat sub indicatorul „Cedează trecerea”, iar șoferii au încercat să descifreze semnificația acestuia.

Potrivit Playtech, fotografia prezintă trei elemente de semnalizare montate pe același stâlp. În partea de sus se află indicatorul „Cedează trecerea”, urmat de un panou dreptunghiular cu mai multe linii curbe și drepte. Totuși, atunci când semaforul funcționează normal, semnalele sale au prioritate față de indicatoarele care reglementează prioritatea. Dedesubt este montat un indicator care semnalizează o trecere pentru pietoni. Iar sub el este un semafor.

Sursa foto: Reddit

Cel mai neobișnuit element este panoul din mijloc, pe care apar două linii groase, curbate, și mai multe linii subțiri. Simbolul a provocat numeroase întrebări, deoarece nu seamănă cu indicatoarele pe care conducătorii auto le întâlnesc în mod obișnuit.

Conform sursei, una dintre posibilele explicații este că panoul ar avea legătură cu o configurație specială a intersecției, eventual cu circulația tramvaielor.

Ce trebuie să faci când întâlnești astfel de indicatoare

În apropierea unei intersecții, șoferii trebuie să reducă viteza și să urmărească toate elementele de semnalizare. Dacă întâlnesc indicatorul „Cedează trecerea”, sunt obligați să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe drumul prioritar.

În cazul în care intersecția este dirijată prin semafoare aflate în funcțiune, semnalele luminoase au prioritate față de indicatoarele care stabilesc ordinea de trecere.

Dacă semaforul este defect sau funcționează pe galben intermitent, conducătorii auto trebuie să respecte indicatoarele rutiere și celelalte reguli de prioritate aplicabile.

Prezența indicatorului pentru trecerea de pietoni impune, de asemenea, atenție sporită. Șoferii trebuie să respecte regulile privind acordarea priorității pietonilor, în funcție de semnalizarea existentă.

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