Primăriile dau bani pensionarilor de Crăciun! Unde se acordă ajutoare de până la 600 de lei

Primăriile dau bani pensionarilor de Crăciun! Unde se acordă ajutoare de până la 600 de lei
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Luna decembrie vine cu un sprijin financiar suplimentar pentru pensionarii cu venituri reduse. Pe lângă banii acordați de Guvern, în mai multe localități din România au fost pregătite programe prin care persoanele vârstnice pot beneficia de tichete sociale, vouchere pentru alimente sau ajutoare în bani. Sumele diferă în funcție de localitate, veniturile beneficiarilor și condițiile stabilite de autoritățile locale.

Pentru mulți pensionari, perioada sărbătorilor de iarnă aduce cheltuieli suplimentare, iar pensia trebuie să acopere atât necesitățile zilnice, cât și costurile pentru masa de Crăciun. În acest context, sprijinul financiar oferit de autorități poate reprezenta un ajutor important pentru cei care se confruntă cu dificultăți materiale.

Ce bani primesc pensionarii de la Guvern în decembrie 2026

În ultima lună a anului este programată plata celei de-a doua tranșe din ajutorul financiar acordat de Guvern pensionarilor cu venituri lunare de până la 3.000 de lei.

Valoarea sprijinului este stabilită în funcție de pensia încasată. Astfel, persoanele care au venituri de cel mult 1.500 de lei vor primi 500 de lei. Pentru pensionarii care încasează între 1.501 și 2.000 de lei, ajutorul este de 400 de lei, în timp ce persoanele cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei beneficiază de 300 de lei.

Acest sprijin național nu exclude posibilitatea acordării unor beneficii suplimentare din bugetele locale. Mai multe primării au pregătit programe speciale pentru persoanele vârstnice, în special pentru cele cu pensii mici.

Târgu Mureș: 600 de lei pe an pentru pensionarii cu venituri reduse

Unul dintre proiectele care vizează sprijinirea seniorilor a fost inițiat de Primăria Târgu Mureș. Programul, intitulat „Sprijin și respect pentru seniori”, prevede acordarea unor carduri în valoare de 300 de lei cu ocazia Paștelui și a Crăciunului.

Prin acest mecanism, beneficiarii ar putea primi 600 de lei pe parcursul unui an, dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local.

Sumele acordate prin carduri ar putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare de la producători locali sau pentru cumpărarea medicamentelor.

Programul se adresează pensionarilor care au domiciliul stabil în municipiul Târgu Mureș și care obțin venituri lunare din pensie de maximum 2.000 de lei. Sunt eligibile persoanele care au împlinit vârsta de 63 de ani în cazul femeilor, respectiv 65 de ani în cazul bărbaților. În calcul sunt luate și persoanele care ating aceste praguri de vârstă în anul în care se desfășoară campania.

O altă condiție importantă este ca solicitanții să nu înregistreze restanțe la plata impozitelor și taxelor locale aferente anului fiscal anterior.

Deocamdată, măsura se află în etapa de dezbatere publică, iar acordarea efectivă a cardurilor depinde de adoptarea proiectului de către Consiliul Local.

Roman: tichete sociale pentru alimente și medicamente

Și în municipiul Roman, pensionarii cu venituri reduse pot beneficia de sprijin înaintea sărbătorilor de iarnă. Direcția de Asistență Socială a demarat, la data de 5 octombrie 2026, procedura de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale.

Ajutorul este destinat achiziționării produselor alimentare de bază și a medicamentelor, iar distribuirea tichetelor este programată pentru luna decembrie, înainte de Crăciun.

Programul nu se adresează exclusiv pensionarilor, fiind incluse și familiile în care cel puțin un membru este încadrat într-un grad de handicap. De asemenea, pot solicita aceste beneficii și persoanele singure care sunt pensionare sau au certificat de încadrare în grad de handicap.

Pentru a putea primi sprijinul, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în municipiul Roman. În privința situației financiare, venitul net lunar nu trebuie să depășească 2.000 de lei pentru fiecare membru al familiei.

Cererile și documentele necesare pot fi depuse până la data de 6 noiembrie 2026, conform calendarului anunțat pentru această campanie.

Suceava: vouchere de 250 de lei pentru cumpărăturile de Crăciun

Un alt program de sprijin vizează pensionarii din județul Suceava. Aproximativ 36.000 de persoane care încasează pensia minimă sunt incluse în programul prin care se acordă ajutoare pentru cumpărăturile din perioada sărbătorilor de iarnă.

Beneficiul constă în vouchere cu o valoare de 250 de lei, destinate achiziționării alimentelor necesare pentru masa de Crăciun.

Ajutorul este orientat către pensionarii cu venituri foarte mici, pentru care cheltuielile suplimentare din luna decembrie pot reprezenta o dificultate. Prin aceste tichete, beneficiarii pot acoperi o parte din cumpărăturile specifice sărbătorilor.

Năvodari: tichete de 75 sau 125 de lei pentru persoanele vulnerabile

Primăria Năvodari a anunțat, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială, acordarea unor tichete sociale cu ocazia Crăciunului din 2026. Programul este destinat mai multor categorii de persoane aflate în situații vulnerabile, iar valoarea ajutorului diferă în funcție de veniturile și statutul beneficiarilor.

Potrivit criteriilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 21 februarie 2024, sprijinul financiar poate avea o valoare de 75 sau 125 de lei pentru fiecare persoană eligibilă.

De aceste beneficii pot dispune familiile care primesc venit minim de incluziune, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, dar și persoanele singure cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri.

În cazul pensionarilor, programul se adresează celor care au venituri proprii nete de maximum 1.450 de lei lunar.

Mai exact, pensionarii ale căror venituri nu depășesc valoarea pensiei sociale minime, stabilită la 1.281 de lei, pot primi tichete sociale în valoare de 125 de lei de persoană.

Pentru cei care încasează pensii cuprinse între 1.282 și 1.450 de lei inclusiv, sprijinul acordat este de 75 de lei pentru fiecare beneficiar.

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