Peste două milioane de pensii, sub semnul întrebării. Cum își pot recupera pensionarii banii

Peste două milioane de pensii, sub semnul întrebării. Cum își pot recupera pensionarii banii
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Peste două milioane de pensii din România ar putea necesita verificări, după ce Curtea de Conturi a identificat posibile erori în calcularea drepturilor bănești. Un avocat explică ce s-ar putea întâmpla cu sumele plătite în minus și avertizează că recuperarea banilor ar putea dura.

Controversele privind recalcularea pensiilor continuă, după publicarea unui raport al Curții de Conturi care semnalează nereguli în stabilirea punctajelor pentru un număr mare de beneficiari.

Potrivit Newsweek, avocatul Toni Neacșu consideră că pensionarii ale căror drepturi au fost calculate greșit ar trebui să primească atât pensiile corectate, cât și diferențele de bani care li se cuvin.

Ce a descoperit Curtea de Conturi despre recalcularea pensiilor

Auditorii Curții de Conturi au semnalat suspiciuni privind acordarea unor punctaje mai mici decât cele cuvenite în cazul a 2.211.060 de beneficiari.

Într-un eșantion de 22 de dosare analizate în detaliu, au fost identificate nouă cazuri în care pensiile fuseseră stabilite la valori mai mici, diferențele însumând 2.147 de lei.

Pe baza verificărilor și a estimărilor statistice, Curtea de Conturi a calculat o posibilă subevaluare a pensiilor de aproximativ 230,4 milioane de lei.

Totuși, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a explicat că aceste cifre nu înseamnă că toate cele 2,2 milioane de dosare au fost verificate și că în fiecare dintre ele s-a constatat o eroare.

Instituția a precizat că eventualele diferențe pot fi stabilite numai după analizarea individuală a documentelor și a modului în care a fost calculată pensia.

Cum pot pensionarii să recupereze diferențele de bani

Avocatul Toni Neacșu a explicat că numărul mare de pensii posibil afectate rezultă dintr-o extrapolare statistică. În opinia sa, acolo unde se confirmă că beneficiarii au primit sume mai mici decât cele legale, pensiile ar trebui corectate, iar diferențele achitate retroactiv.

Avocatul avertizează însă că recuperarea banilor ar putea fi un proces îndelungat.

„Atunci când statul va avea de recuperat bani, va găsi o modalitate să o facă foarte rapidă”, a declarat Toni Neacșu.

Acesta consideră că pensionarii care au încasat sume mai mici decât cele cuvenite ar putea avea de așteptat până la recuperarea integrală a diferențelor.

La rândul său, CNPP a transmis că situațiile în care sunt confirmate erori vor fi soluționate potrivit legislației, inclusiv prin acordarea diferențelor de drepturi.

Pensionarii care suspectează o eroare pot solicita casei teritoriale de pensii verificarea deciziei și a documentelor care au stat la baza calculului. În cazul în care sunt constatate erori, pensionarii pot solicita corectarea drepturilor și plata diferențelor cuvenite, în condițiile legii.

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