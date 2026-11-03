O școală din România a rămas fără curent din cauza facturilor neplătite! Aproape 700 de elevi, afectați

O școală din România a rămas fără curent din cauza facturilor neplătite! Aproape 700 de elevi, afectați
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock
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Situație neobișnuită la o școală din Ploiești, unde alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă din cauza facturilor neachitate. Unitatea de învățământ are aproximativ 700 de elevi, iar conducerea școlii dă o explicație de-a dreptul bizară pentru această situație.

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Ploiești a rămas fără curent electric luni, după ce facturile pentru energie nu au fost achitate la timp.

Directorul unității de învățământ, Florian Tocitu, a declarat că furnizorul de electricitate transmisese un preaviz de deconectare, însă documentul nu a fost observat la timp, potrivit Agerpres.

De ce a rămas școala fără energie electrică

Directorul a explicat că unitatea de învățământ aștepta fondurile necesare pentru achitarea facturilor, însă procedurile au întârziat.

„Deschiderile de credit au fost făcute prin septembrie, trebuia să primim banii. Din păcate, s-a tot întârziat”, a declarat Florian Tocitu.

Acesta a recunoscut că nu a observat la timp notificarea transmisă de furnizorul de energie electrică. La momentul deconectării, școala avea două facturi neachitate, dintre care una depășise termenul scadent.

Directorul a precizat că mai era de achitat o factură de 3.100 de lei și că problema urma să fie rezolvată în cursul zilei de marți.

În ciuda întreruperii alimentării cu energie electrică, acesta a susținut că activitatea educațională nu a fost afectată. Mai mult, în incinta școlii se desfășura inclusiv un târg de carte.

Explicațiile primarului din Ploiești

Primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, a prezentat o altă perspectivă asupra situației, explicând că plata utilităților este responsabilitatea fiecărei unități de învățământ.

Potrivit edilului, școlile trebuie să solicite municipalității deschiderea conturilor prin intermediul cărora pot utiliza fondurile pentru achitarea facturilor.

În acest caz, însă, reprezentanții unității de învățământ nu ar fi transmis solicitarea necesară.

„Primăria face deschidere de cont la cererea școlii. (…) Nu ne-a zis nimeni să facem deschiderea de cont”, a declarat Mihai Polițeanu.

Întrebat despre explicațiile primarului, directorul școlii a admis că ar fi trebuit să facă o solicitare urgentă pentru deblocarea situației.

Acesta a precizat că nu se aștepta ca furnizorul să întrerupă alimentarea cu energie electrică fără o nouă notificare cu puțin timp înainte.

Primarul a anunțat că a discutat cu reprezentanții Direcției Economice pentru urgentarea procedurilor necesare efectuării plății și reluării furnizării energiei electrice.

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