ANM avertizează: un val de aer rece traversează România! Minimele ajung la -5 grade

ANM avertizează: un val de aer rece traversează România! Minimele ajung la -5 grade
ANM
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Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările pentru perioada 3-29 noiembrie 2026. După episoadele de ploi abundente care au afectat mai multe regiuni ale țării, vremea intră într-un proces accentuat de răcire, cu temperaturi sub valorile normale și nopți în care se va produce îngheț.

După precipitațiile importante din ultimele zile, România va fi influențată de o masă de aer polar care va determina o scădere semnificativă a temperaturilor. Potrivit estimărilor meteorologilor, vremea rece va domina prima parte a lunii noiembrie, iar minimele nocturne vor putea coborî până la minus 5 grade Celsius în anumite zone.

Ploile se retrag, iar temperaturile scad accentuat

Schimbarea vremii vine pe fondul fenomenelor meteorologice severe înregistrate în mai multe regiuni ale țării. Avertizările de cod galben și cod portocaliu pentru ploi abundente și intensificări ale vântului rămân în vigoare până miercuri, 4 noiembrie 2026. De asemenea, meteorologii au emis un cod roșu de ploi torențiale pentru localitățile 23 August, Limanu și Mangalia din județul Constanța.

Odată cu diminuarea precipitațiilor, aerul rece va cuprinde întreaga țară. În intervalul 2-15 noiembrie, temperaturile maxime se vor situa, în general, între 4 și 14 grade Celsius. Valorile minime vor fi considerabil mai reduse, urmând să atingă local până la minus 5 grade Celsius, condiții favorabile pentru apariția înghețului în timpul nopților și dimineților.

Prima săptămână din noiembrie aduce cele mai scăzute temperaturi

În săptămâna 3-8 noiembrie 2026, regimul termic va fi mai rece decât cel obișnuit pentru această perioadă în toate regiunile țării. Este intervalul în care răcirea se va resimți cel mai puternic.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor depăși valorile caracteristice perioadei în sudul și sud-estul țării, precum și temporar în zona centrală. În schimb, regiunile din vest și nord vor înregistra cantități de precipitații mai reduse decât cele normale pentru începutul lunii noiembrie.

Cum va evolua vremea până la finalul lunii

Pentru săptămâna 9-15 noiembrie 2026, meteorologii estimează o apropiere treptată a temperaturilor de valorile normale ale sezonului. Cantitățile de precipitații vor fi mai ridicate în vestul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor situa în jurul mediilor climatologice.

În intervalul 16-22 noiembrie 2026, atât temperaturile, cât și precipitațiile vor avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a teritoriului.

Ultima săptămână a lunii, 23-29 noiembrie 2026, ar putea aduce o ușoară creștere a temperaturilor în vestul, centrul și nord-estul țării, unde mediile termice vor depăși ușor valorile specifice perioadei. În celelalte regiuni, vremea va rămâne apropiată de normal. În același timp, precipitațiile vor fi ușor deficitare, pe arii restrânse, în sud și sud-est, în timp ce în restul țării se vor menține în limitele obișnuite pentru finalul toamnei.

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