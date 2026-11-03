Mirela Vaida și Valerie Lungu au îngropat securea războiului! Cum s-a încheiat conflictul de la Asia Express

Mirela Vaida și Valerie Lungu au îngropat securea războiului! Cum s-a încheiat conflictul de la Asia Express
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Participarea la Asia Express – Drumul Soarelui a reprezentat o provocare pentru toate echipele, însă unele dintre cele mai memorabile momente au fost generate de schimbările neașteptate de parteneri. Mirela Vaida și Valerie Lungu s-au numărat printre concurentele care au avut parte de o experiență intensă, după ce au fost nevoite să colaboreze în cadrul unei probe. Deși cele două au demonstrat că pot face echipă, între ele au apărut și neînțelegeri care au atras atenția publicului.

Ediția difuzată pe 12 octombrie 2026 a adus o schimbare importantă în desfășurarea competiției. Concurenții au fost puși în situația de a renunța temporar la partenerii alături de care porniseră la drum și de a forma noi echipe. În acest context, Mirela Vaida și Valerie Lungu au fost nevoite să își coordoneze acțiunile, să ia decizii împreună și să se adapteze unui ritm de competiție extrem de solicitant.

Valerie Lungu a vorbit despre experiența alături de Mirela Vaida

După încheierea aventurii televizate, Valerie Lungu a revenit asupra momentelor petrecute în competiție și a oferit detalii despre modul în care a perceput colaborarea cu prezentatoarea TV. Influencerița a abordat subiectul într-un videoclip publicat pe TikTok, unde a explicat ce a determinat apariția tensiunilor dintre ele.

Valerie a evidențiat faptul că Mirela Vaida are numeroase calități și că este o persoană cu multă energie, spontaneitate și experiență. Cu toate acestea, dinamica dintre cele două nu a fost întotdeauna una confortabilă. Una dintre dificultățile întâmpinate a fost legată de felul în care comunicau, fiecare având propriul stil de a-și exprima ideile și de a reacționa în situații stresante.

„Deci, din punctul meu de vedere, Mirela este o persoană foarte talentată, are glumele la ea, femeia, deci, efectiv, m-a enervat, m-a enervat pe mine că nu mă lăsa să vorbesc, pentru că ea vorbește foarte mult și cumva știu asta, că mi-a zis-o și Oana: «Vezi că la ea trebuie să vorbești când ea își trage respirația» și atunci, na, eu nu sunt genul ăla de om, vorbesc cu el, vorbesc și eu, și tu, și așa mai departe.

E un moment aici unde nu ne-am înțeles noi cel mai bine și, cumva, cred că aici a fost și momentul nostru de ceartă și partea culminantă, că n-am avut răbdare una cu cealaltă, foarte simplu”, a transmis Valerie Lungu pe TikTok.

În timpul competiției, presiunea timpului, oboseala acumulată și dorința de a obține rezultate cât mai bune au contribuit la amplificarea neînțelegerilor. Astfel, ceea ce ar fi putut fi o simplă diferență de opinie s-a transformat într-un moment tensionat, care a marcat parcursul celor două concurente.

Valerie a explicat că episodul respectiv a fost rezultatul unei lipse de răbdare și al dificultăților de a se asculta reciproc. Într-un format precum Asia Express, unde concurenții sunt puși constant în situații imprevizibile, capacitatea de a comunica și de a se adapta devine esențială pentru depășirea obstacolelor.

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