Valerie Lungu și Alex Gîlcă, cuvinte de laudă pentru doi concurenți de la Asia Express: „Îmi place echipa lor”

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, cuvinte de laudă pentru doi concurenți de la Asia Express: „Îmi place echipa lor”
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Alex Gîlcă și Valerie Lungu
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Valerie Lungu și Alex Gîlcă au ajuns în etapa a opta la Asia Express. Cei doi au avut un parcurs incredibil, însă comportamentul influenceriței a fost subiect intens de discuție în cadrul emisiunii și în mediul online. Cu toate acestea, concurenții au dezvăluit față de cine au avut o simpatie, de fapt. 

Invitați în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, Valerie și Alex au avut cuvinte de laudă pentru alți doi concurenți de la Asia Express. Aceștia au spus că Gabi Torje și Alin Alexuc au fost pe placul lor, ba chiar s-ar fi uitat pentru ei la show dacă nu ar fi participat. Totuși, simpatia lor față de băieți nu s-a văzut în timpul concursului, mai ales că au avut de multe ori schimb de replici mai puțin plăcute. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, cuvinte de laudă pentru doi concurenți de la Asia Express

Valerie și Alex au vorbit deschis despre parcursul lor în cadrul Asia Express. Aceștia au avut un schimb de replici acide cu majoritatea concurenților, însă cele mai aprinse discuții au fost între influenceriță și Maurice Munteanu, Mirela Vaida și chiar Raluca Bădulescu. Tocmai din acest motiv, Răzvan și Dani au fost curioși să afle dacă a existat, totuși, o echipă pe care au simpatizat-o.

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Cei doi nu au ezitat și au recunoscut că Gabi Torje și Alin Alexuc au fost pe placul lor. Soțul șatenei a venit și cu o explicație, precizând că și astăzi își mai dau mesaje prin care le transmite că s-ar fi uitat exclusiv pentru ei la show.

„Gabi Torje și Alexuc (n.r. de cei doi le-a plăcut cel mai mult). Până și acum îi trimit mesaje din când în când cu «Dacă nu eram în competiție, mă uitam pentru voi». Îmi place echipa lor”, a spus Alex Gîlcă, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Valerie a completat, spunând despre ei că sunt haioși, fiind mereu puși pe glume. Chiar și așa, Gabi și Alexuc au demonstrat cât de puternici și invincibili sunt.

„Sunt haioși, fac mișto non-stop”, a adăugat Valerie Lungu.

Valerie Lungu, Alex Gîlcă și Dani Oțil/ sursa foto: captură video Antena 1

Valerie Lungu, Alex Gîlcă și Dani Oțil/ sursa foto: captură video Antena 1

Valerie Lungu și Raluca Bădulescu, schimb de replici acide

Raluca Bădulescu a revenit în Asia Express, de această dată doar pentru o etapă, având rolul de handicap pentru echipa formată din Maurice Munteanu și Connie Preda.

Modul său excentric și direct a scos-o pe Valerie Lungu din sărite, astfel că a avut loc un schimb de replici acide. Tânăra i-a reproșat Ralucăi că nu înțelege cerințele, iar de aici a pornit un scandal în toată regula.

„Trebuia să așteptăm plicul ca să vedem albumul pe care trebuia să-l facem. Aveam o listă. „Ok, putem să avem și noi plicul? Dacă nu știi, stai și așteaptă”, i-a spus Valerie.

„Valerie, dacă mai vociferezi, fă, e beleaua dracu”, a răspuns concurenta.

„Păi dacă nu înțelegi, nu e problema mea”, a fost răspunsul acesteia.

„Fă, să-i spui lu’ mă-ta. Noi nu am crescut în aceeași oală și nu am primit aceleași educații”, a spus Valerie Lungu.

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