Ce pune la cale Raluca Bădulescu? „Regina Regească” are planuri mari după Asia Express

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Când credeați că le-ați văzut pe toate, apare Raluca Bădulescu și ne demonstrează, din nou, că în materie de apariții, imaginația nu are limite! Vedeta este genul de personaj care nu are nevoie de introduceri spectaculoase. Apariția ei este, în sine, un spectacol. CANCAN.RO a surprins-o pe Calea Victoriei alături de fostul soț, cu un accesoriu greu de trecut cu vederea. Iar când o vezi pe Raluca nici nu te mai întrebi dacă se întâmplă ceva neobișnuit, ci doar ce urmează!

Nici de data aceasta, Raluca Bădulescu nu a omis să ne stârnească interesul! Vedeta a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o mică escapadă pe Calea Victoriei. Diva supremă a fost însoțită de fostul soț, Florin Stamin, bărbat care pare să cunoască deja toate capitolele din fascinanta enciclopedie a surprizelor marca „Regina Regească”.

Raluca Bădulescu, apariție surprinzătoare

Accesoriul care a atras toate privirile

Pentru această ieșire urbană, Raluca a mers la sigur cu o ținută care o reprezintă… negru din cap până-n picioare, cu o rochie mulată, dresuri negre, o geacă de piele și sandale cu toc înalt. Accesoriile aurii au completat ținuta, pentru că, atunci când ești Raluca Bădulescu, nici măcar o simplă ieșire nu poate fi lipsită de glam.

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Până aici, toate bune și frumoase! Raluca Bădulescu nu este la prima apariție care întoarce privirile, așa că ținuta nu a fost tocmai un motiv de mirare. Numai că, acum, altceva ne-a atras atenția. Ci anume, obiectul pe care vedeta îl ținea cu grijă în mână… o perucă blondă! Și nu, nu era vorba despre o schimbare de look făcută pe fugă, în oglinda retrovizoare a mașinii. Asta pentru că Raluca purta deja părul blond. Atunci, ce rost mai avea încă o perucă? Și de ce o ținea pur și simplu la vedere? Ei bine, răspunsul avea să vină ceva mai târziu!

După ce a coborât împreună cu fostul soț din mașină, aceștia s-au îndreptat spre o Ateneul Român de pe Calea Victoriei și s-au oprit pentru a aștepta pe cineva. Și, cum așteptarea nu pare să fie tocmai activitatea preferată a unei dive obișnuite să fie în centrul atenției, timpul a fost umplut cu câteva țigări și o sticlă de Cola. Doar nu era să stea degeaba!

Numai că tocurile înalte, combinate cu minutele bune de așteptare, și-au spus cuvântul. La un moment dat, vedeta a decis că este timpul pentru o pauză și s-a așezat pe un ciuș. Până la urmă, una e să defilezi în ținută de divă și alta e să stai minute bune în picioare, fără să știi cât mai durează!

Raluca Bădulescu a fost însoțită de fostul soț

Peruca blondă, adevărata vedetă a ieșirii

Momentul mult așteptat a venit odată cu apariția persoanei pe care o așteptau. Raluca s-a întâlnit cu o prietenă, iar cele două au început să stea de vorbă. Numai că întâlnirea nu avea să se rezume la o simplă șuetă. Peruca blondă pe care vedeta o ținuse cu atâta grijă în mână urma să-și intre în rol.

Accesoriul blond a ajuns chiar pe capul prietenei sale, însă operațiunea nu s-a desfășurat chiar la vedere. Femeia s-a retras după o coloană a clădirii, unde și-a pus noul păr, ferită de privirile celor din jur. Și gata, transformarea a fost completă, iar misterul din jurul perucii a fost elucidat.

Dar asta nu este tot! Pentru că o asemenea schimbare merita imortalizată, cele două au început să-și facă poze. Una, două, trei fotografii. Practic, un soi de surori gemene, numai bune de pus în ramă!

Și dacă vă întrebați ce făcea fostul soț al Ralucăi Bădulescu în tot acest timp, ei bine, Florin Stamin a rămas prin preajmă, urmărind cuminte întreaga scenă. Și nici nu-i de mirare! După atâta timp petrecut alături de „Regina Regească”, probabil că a învățat deja că, în preajma Ralucăi, răbdarea este cheia!

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