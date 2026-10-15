Raluca Bădulescu, foc și pară pe Valerie Lungu. Gestul de la Asia Express care a enervat-o: „Este cel mai rău lucru care se poate face în 2026”

În lupta pentru marea imunitate din ediția de pe 6 octombrie, concurenții au avut misiunea de a străbate un traseu extrem de alambicat, misiuni care i-au purtat prin locuri devenite simboluri ale metropolei Chongqing, dar și momente artistice devenite virale pe rețelele sociale.

Concurenții au avut misiunea de a întreține atmosfera într-un restaurant din Chongqing. Au degustat preparate picante, au dansat, iar Alex Gîlcă, soțul Valeriei Lungu, s-a dezbrăcat la bustul gol, moment care a reușit să atragă toate privirile mesenilor.

Înainte de probă, Valerie Lungu a declarat: ”Puișor, tu trebuie să le arăți ce înseamnă un bărbat adevărat. Uitați-vă, băi, bărbat aici, nu umflații voștri”, a fost comentariul care a reușit să o enerveze pe Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu, foc și pară pe Valerie Lungu

Vorbele influenceriței au ajuns și la urechile Ralucăi Bădulescu, care i-a bătut obrazul și i-a atras atenția asupra jignirilor aduse la adresa tuturor bărbaților și femeilor care nu au pătrățele pe abdomen. În cadrul emisiunii „Cu gura plină în Asia Express”, alături de Serghie Mizil și Florin Stamin, Raluca Bădulescu nu s-a ferit să o „facă de comandă” pe Valerie.

Raluca Bădulescu: „Ideea este în felul următor, draga mea al cărei nume nu-l voi pronunța, jignirile pe care le aduci tuturor bărbaților de acasă sau tuturor femeilor care au bărbați acasă care nu au pătrățele sunt complet deplasate. Serghei Mizil: Nici nu cred că își dă seama ce zice. Raluca Bădulescu: Își dă seama foarte bine. Știe foarte bine ce spune. Între a face o caterincă și a jigni este distanță foarte mare. Lucrurile pe care ea le spune sunt jigniri și față de femei, și față de bărbați. Body shaming (n.r. umilire fizică) este cel mai urât lucru pe care îl poți face în anul 2026. Să nu ne înțelegem greșit. Dacă în viață ai burtă sau nu ai burtă, dacă ai pătrățele sau nu, lucrul ăsta nu te face mai de admirat, mai deștept, mai reușit, mai de dorit sau altcumva. Nu contează fizicul. Contează caracterul, contează felul în care te porți și ce ai în cap. Sexy-ul este în atitudine și în felul în care te comporți, nu dacă ai pătrățică”, a concluzionat Raluca Bădulescu în emisiunea „Cu gura plină în Asia Express”.

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