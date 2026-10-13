Surpriza sezonului la Asia Express! Maurice Munteanu și Valerie Lungu au făcut pace. Avem dovada

Maurice Munteanu și Valerie Lungu au făcut pace după un „război” care durează de aproximativ șase ani. Concurentul de la Asia Express a surprins pe toată lumea după ce a lăudat-o pentru prima dată pe fosta concurentă de la Bravo, ai stil!, cu care a avut mai multe discuții în contradictoriu de-a lungul timpului. Reîntâlnirea celor doi în cadrul emisiunii de la Antena 1 pare să fi adus o schimbare în relația lor.

Cei doi se cunosc de mai mulți ani, încă din perioada în care Valerie Lungu participa la Bravo, ai stil!, iar Maurice Munteanu făcea parte din juriul competiției. Atunci au existat mai multe schimburi de replici și neînțelegeri care au alimentat antipatiile dintre ei. Acum, însă, experiența din Asia pare să le fi oferit ocazia să privească lucrurile diferit.

Maurice Munteanu a lăudat-o pe Valerie Lungu

În prima ediția a stageului cu numărul 10, cele două echipe calificate la jocul pentru amuletă, Valerie Lungu & Alex, respectiv Mirela Vaida & Oana Tomoioagă, au avut la dispoziție câte o oră pentru a pregăti un moment artistic inspirat din cultura românească și cea chineză. Provocarea a avut ca temă Opera Sichuan, o tradiție spectaculoasă, recunoscută pentru costumele sale elaborate și tehnica impresionantă de schimbare a măștilor.

Reprezentația lui Valerie l-a impresionat pe Maurice Munteanu, care i-a recunoscut talentul și a apreciat că știe să joace. Mai mult, concurentul a aflat cu această ocazie că tânăra a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, informație pe care nu o cunoștea până atunci.

„Ai să râzi, asta mică e bună. Pe alocuri e bună și mie îmi place să zic, e corect să zici când constați că ceva e bine. Aflu că micuța Valerie este și absolventă de UNATC. Uite că asta nu știam. Pe marile scene din China, o mare actriță din România se arată în premieră. Poate o opresc pe aici și îi oferă un contract. Nu știi niciodată cine o remarcă!”, a spus Maurice Munteanu la testimonial.

Nici Mirela Retegan nu a rămas indiferentă la prestația concurentei de la Asia Express, remarcându-i abilitățile actoricești.

„E clar, are calități actoricești.”, a spus și Mirela Retegan.

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