Controversă conspirativă după eliminarea sezonului la Asia Express: Maya și Mirela Retegan ar fi ieșit pe ultimul loc, de fapt, dar Cheloo & Ban au insistat să plece ei acasă. Rapper-ul s-ar fi dat singur de gol: „Ultimele”

Eliminarea lui Cheloo și Mihai Ban de la Asia Express a stârnit numeroase reacții în mediul online, iar la aproape o săptămână de la plecarea lor din competiție, fanii continuă să lanseze diverse teorii. Una dintre ipotezele care circulă pe rețelele de socializare susține că rezultatul cursei pentru ultima șansă ar fi fost diferit de cel prezentat în emisiune.

Cei doi concurenți au părăsit show-ul Asia Express după nouă săptămâni de aventură, perioadă în care au pornit din Uzbekistan și au trecut prin numeroase provocări, inclusiv pe teritoriul Chinei. Experiența a presupus misiuni dificile, probe solicitante și situații neprevăzute, care le-au pus la încercare rezistența.

Teoria despre eliminarea lui Cheloo și Mihai Ban

În cursa pentru ultima șansă au ajuns trei echipe: Cheloo & Mihai Ban, Mirela Retegan & fiica sa, Maya, respectiv Loredana Chivu & Ana Maria Mocanu. După difuzarea episodului, o teorie a început să capete amploare în rândul telespectatorilor. Potrivit acesteia, Mirela și Maya ar fi fost, de fapt, echipa care a pierdut cursa, însă rezultatul ar fi fost schimbat în timpul filmărilor.

Cei care susțin această variantă speculează că Cheloo și Mihai Ban ar fi acceptat să facă schimb cu cele două, deoarece își doreau să se întoarcă acasă. În special, starea de sănătate a lui Mihai Ban ar fi putut influența această decizie. În prezent, aceste afirmații reprezintă doar speculații ale fanilor, nefiind confirmate oficial.

Internauții au încercat să găsească indicii și în reacțiile celor două concurente din momentul în care au aflat rezultatul cursei. Unii au interpretat emoțiile Mirelei și ale Mayei drept un posibil semn de vinovăție, însă imaginile nu demonstrează existența unui schimb de locuri.

Un alt detaliu care a atras atenția a fost o postare făcută de Cheloo pe rețelele de socializare, după difuzarea ediției. Artistul a publicat trei fotografii, una alături de Mihai Ban, una cu Maya și alta cu Mirela Retegan, însoțite de mesajul scurt și misterios „Ultimele”. Unii fani cred că acesta ar putea face trimitere la clasamentul real al echipelor, însă semnificația postării rămâne neclară.

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