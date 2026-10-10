De ce a mers Cheloo la Asia Express, de fapt. A spus motivul după ce a fost eliminat: „Asta mi-am dorit”

Eliminarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban din competiţia Asia Express a venit după ce echipa a găsit eșarfa roșie în cutia Irinei Fodor. După eliminarea sa, artistul a mărturisit care a fost motivul real pentru care a acceptat provocarea de la Antena 1.

Deși mulți concurenți intră în competiție cu gândul la marele premiu, artistul a mărturisit că motivația lui a fost cu totul alta. Pentru Cheloo, participarea la aventura de pe Drumul Mătăsii a reprezentat în primul rând o provocare personală și o ocazie de a-și testa propriile limite.

De ce a mers Cheloo la Asia Express, de fapt

Artistul a explicat că ideea de a lua parte la show i-a trecut prin minte de mai multe ori de-a lungul anilor, fiind convins că ar putea face față provocărilor mai bine decât concurenții pe care îi urmărea de acasă.

„Eu m-am mai gândit, de-a lungul anilor, să merg în «Asia Express» din curiozitate, din desconsiderare față de cei care participau, la modul că «eu pot mai bine» și alte chestii pe care le gândește orice om care stă acasă și privește confortabil din fața televizorului tot ce se întâmplă acolo”, a declarat artistul pentru OK! Magazine.

Ajuns în competiție, Cheloo nu și-a construit scenarii despre o eventuală victorie și nici nu și-a făcut planuri pe termen lung. În schimb, a avut un obiectiv clar încă de la începutul cursei, iar acesta a fost bifat înainte de eliminare. Artistul și partenerul său de echipă și-au dorit să ajungă în China, experiență pe care o consideră una dintre cele mai importante câștiguri ale participării lor.

„Adevărul este că asta ne-am dorit încă de când am plecat: am vrut să punem și noi piciorul în China, să avem cu ce ne lăuda acasă. Mi-au plăcut mâncarea din China, natura, clădirile vechi pe care le-am văzut şi bucăţica de istorie pe care am văzut-o acolo”, a mărturisit cântărețul.

A spus motivul după ce a fost eliminat

Pe parcursul traseului, una dintre cele mai dificile probe s-a dovedit a fi autostopul. Cheloo a povestit că el și Mihai Ban au avut adesea de așteptat mult până când găseau o mașină dispusă să îi ia, mai ales din cauza aspectului lor impunător. În plus, călătoriile au fost însoțite frecvent de muzica locală, un detaliu pe care artistul și-l amintește acum cu umor.

„Am stat mult, mi-am mai pierdut și răbdarea, am avut și ghinion, am avut și noroc, am mai inspirat și milă socială. Oricum, știam că așa va fi, la câta namilele suntem și eu, și Banu, că or să ia pe oricine altcineva mai repede decât pe noi. Iar când, în sfârșit, prindeam ceva și ceream Google Translate, ne pomeneam că ne pune muzică uzbecă. Așa că am călătorit pe aripile muzicii. Eu nu sunt deloc pasionat de muzica orientală, cred că îndur o piesă dintr-o mie, dar acolo am fost respectuoși, deși părea o sabotare de nivel înalt”, își amintește artistul.

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Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express