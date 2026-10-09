Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express

Am făcut calculul. Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express
Cheloo şi Mihai Ban. Foto: Captură Antena 1
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Concurenții care pornesc la drum în Asia Express sunt recompensați consistent pentru fiecare etapă pe care reușesc să o ducă la bun sfârșit. În cazul lui Cheloo, aventura din cel mai dur reality show de pe micile ecrane s-a transformat și într-un câștig financiar deloc de neglijat.

Cheloo a încasat câte 3.000 de euro pentru fiecare dintre cele cinci stage-uri în care a rămas în competiție, ceea ce i-a adus un total de 15.000 de euro.

Câți bani a primit Cheloo, în total, pentru cele 5 săptămâni petrecute la Asia Express

Pe lângă suma primită pentru fiecare etapă petrecută în concurs, artistul și colegul său de echipă, Mihai Ban, au reușit să câștige și două amulete, fiecare în valoare de 1.000 de euro.

Cum premiile obținute din amulete sunt împărțite între membrii echipei, din valoarea totală de 2.000 de euro, lui Cheloo i-a revenit suma de 1.000 de euro.

Foto: Captură Antena 1

Calculul final este simplu. Cei 15.000 de euro încasați pentru cele cinci stage-uri se adaugă celor 1.000 de euro proveniți din câștigarea amuletelor, astfel că artistul a plecat din competiție cu un total de 16.000 de euro.

Suma este una considerabilă, mai ales dacă ținem cont de faptul că vorbim despre aproximativ o lună de participare într-un format extrem de solicitant. De-a lungul celor cinci săptămâni petrecute în competiție, Cheloo a trecut prin numeroase provocări și probe care i-au testat limitele fizice și psihice.

Chiar dacă nu a ajuns până la finalul cursei, experiența s-a dovedit profitabilă pentru artist. Cu 16.000 de euro încasați după participarea la Asia Express și cu două amulete câștigate alături de Mihai Ban, aventura sa în competiția de la Antena 1 s-a încheiat cu un câștig financiar deloc de ignorat.

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