Antena 1, acuzată că a „aranjat” Asia Express! Detaliul observat de telespectatori azi-noapte, la eliminarea lui Cheloo

Antena 1, acuzată că a "aranjat" Asia Express! Detaliul observat de telespectatori azi-noapte, la eliminarea lui Cheloo
Asia Express. Foto: Captură Antena 1
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Eliminarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban din Asia Express a declanșat un val de reacții în mediul online. Imediat după difuzarea ediției de aseară, pagina oficială de Facebook a emisiunii a fost inundată de comentarii din partea telespectatorilor, mulți dintre ei susținând că cei doi concurenți nu meritau să părăsească întrecerea în această etapă.

Mai mult, unii fani au lansat acuzații la adresa producției și au pus sub semnul întrebării modul în care s-a ajuns la verdictul final.

Detaliul observat de telespectatori azi-noapte, la eliminarea lui Cheloo

Numeroși internauți au comparat eliminarea lui Cheloo și a lui Mihai Ban cu alte momente din competiție în care echipe aflate în pericol au fost salvate de cartonașul verde.

Foto: Captură Antena 1

Nemulțumirea s-a văzut rapid în secțiunea de comentarii, unde mulți au transmis că interesul lor pentru emisiune a scăzut considerabil după plecarea celor doi.

„Deci la Loredana și Ana a fost verde și au rămas în competiție pentru că se promovează prostia, iar acum, când majoritatea lumii se uita la emisiune pentru Cheloo și Ban, a fost roșu. Nu meritau să iasă acum și, dacă nu era producția aiurea, ar fi ajuns mult mai departe.”

Mesajele de susținere pentru cei doi au continuat să apară pe parcursul serii, iar unii telespectatori au mers chiar mai departe, spunând că eliminarea lor reprezintă momentul în care au decis să renunțe la emisiune.

„Asia Express s-a terminat! A plecat Cheloo și Ban, nu mai are rost să ne uităm.”

„Nici nu mai are rost să ne uităm la zurlii prefăcute, la Valerica plină de figuri, la Maurice, care e… Maurice, la Loredana cum țipă, la «Hai, Oana! Hai, Oana!»”

Alți utilizatori au ținut să își exprime aprecierea pentru atitudinea afișată de Cheloo pe parcursul competiției, susținând că artistul și-a arătat o latură diferită față de imaginea pe care o are în spațiul public.

„A expirat contractul și răbdarea lui Cheloo! Îmi pare rău, mie mi-a plăcut de el! Cu cât a vrut să pară mai antipatic, cu atât mai mult mi-a devenit simpatic! Mi-a plăcut umorul lui negru, a vrut să pară un dur, dar a avut cel mai mult bun-simț în comportamentul cu oamenii!”

Antena 1, acuzată că a „aranjat” Asia Express

Printre comentariile vizibile pe pagina emisiunii s-au aflat și unele prin care telespectatorii au criticat regulile jocului și au comparat situația cu alte concurente care au fost salvate în trecut de la eliminare.

„Emisiunea s-a încheiat aici, bine că la tutele alea săptămâna trecută a fost verde.”

„Maurice are imunitate și Cheloo cu Ban pleacă, ireal! Urât sezon!”

Pe lângă criticile la adresa desfășurării competiției, mai mulți internauți au cerut explicații privind modul în care a fost stabilită ordinea sosirii echipelor la punctele-cheie ale cursei.

„Cum dovediți ordinea în care au ajuns?”

„Turul 2 înapoi.”

Valul de comentarii apărut după ediția de aseară arată cât de puternică a fost susținerea de care s-au bucurat Cheloo și Mihai Ban în rândul publicului. Eliminarea lor a stârnit dezbateri aprinse pe rețelele sociale, iar reacțiile continuă să se adune pe pagina oficială a emisiunii, unde mulți telespectatori își exprimă dezamăgirea față de deznodământul cursei.

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