Viața lui Cheloo s-a schimbat complet după mutarea la Breaza! Motivul pentru care refuză să revină în București

Cheloo a ales să stea departe de agitația din Capitală și s-a mutat la Breaza. Dincolo de liniștea din provincie, artistul se ocupă de agricultură. Aproape că refuză tehnologia și expunerea familiei, dar un lucru este cert: și-a schimbat viața complet, iar revenirea în București este respinsă în totalitate de rapper.

Cheloo spune că a preferat să se retragă în localitatea prahoveană Breaza încă din anul 2007. Acesta se bucură de ritmul așezat și aerul curat pe care i le oferă proprietatea sa din provincie.

Artistul s-a adaptat rapid la viața la curte, ba chiar se ocupă de agricultură, activitate pe care o tratează și cu puțin umor. Mai mult decât atât, având un trai pe placul său, departe de agitație, rapperul refuză să revină în Capitală sau să se mute din nou la bloc. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

„Pot să zic că am început «retragerea» în anul 2007. Păi fix asta, plus aer curat, o altă frecvență… Nu cred că aș putea să mă mai întorc la bloc și n-aș vrea să mă mai întorc niciodată la București. Da, îmi mai pun, am tot ce-mi trebuie. Dar nu spun asta, că nu mai sunt cool”, a spus Cheloo pentru OkMagazine.

Cheloo nu vrea să își expună copiii

Totodată, artistul a mai explicat că se consideră de modă veche și că nu și-ar dori vreodată să participe cu copiii săi la o emisiune televizată. Acesta este de părere că are rolul de a-și proteja familia, tocmai de aceea nu postează niciodată cu sau despre ei.

În plus, Cheloo a explicat că preferă să își petreacă altfel timpul cu ei, mai ales că notorietatea nu trebuie să afecteze liniștea celor apropiați.

„Nu, putem să facem alte lucruri împreună. Dar de obicei eu nu vorbesc despre familia mea. Sunt de modă veche și consider că rolul bărbatului este să-și protejeze familia pe care și-o întemeiază. Plus că eu nu postez nimic despre ai mei, niciodată!”, a mai adăugat el.

„Nu sunt în stare să-mi instalez o aplicație”

Un alt subiect pe care Cheloo l-a abordat a fost tehnologia. Încă din primele episoade Asia Express artistul a dezvăluit că nu se descurcă prea bine cu telefonul, iar asta îl pune uneori în dificultate, în special atunci când are nevoie de un taxi.

Acesta a precizat că nu știe să instaleze aplicații și a făcut doar trei plăți electronice de-a lungul timpului. Pe de altă parte, se bucură că la emisiune a reușit să facă față și să se înțeleagă cu localnicii uzbeci.

„Eu nu sunt în stare să-mi instalez o aplicație. Am avut un an de zile un telefon care m-a chinuit, nici cu parolele bune nu reușeam să-mi instalez o aplicație. Imaginează-ți că eu am încercat de trei ori în viață să fac o plată cu cardul! Din punctul acesta de vedere, sunt medieval. În general, nu mă deranjează că nu mă descurc cu tehnologia. Mă deranjează doar atunci când am nevoie, când nu pot comanda nici taxi, nici nimic, dacă nu am o aplicație pe telefon. În «Asia Express», în schimb, aplicația de Google Translate și-a făcut treaba, de mă uitam: «Bă, ești nebun? Ne-am înțeles cu un uzbec!»”, a mai spus Cheloo pentru sursa citată.

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