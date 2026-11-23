O adolescentă de 17 ani este singura supraviețuitoare din tragedia care a avut loc în localitatea Mișca din Arad. Șoferul care a gonit cu 200 km/h nu avea permis de conducere și ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de a pleca la drum.

Accidentul a avut loc dumincă seara, 22 noiembrie, în jurul orei 22:00, pe D.J 794, în localitatea Mișca, județul Arad. Un bărbat de 33 de ani din Zerind s-a suit la volanul unei mașini, deși nu avea permis de conducere, și a gonit pe șosea cu o viteză de 200 km/h. La un moment dat, acesta a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un copac. Atât șoferul de 33 de ani, cât și pasagerul – în vârstă de 38 de ani – au murit pe loc. În autoturism se afla și o adolescenta de 17 ani care a scăpat ca prin minune cu viață.

Tânăra de 17 ani a supraviețuit accidentului

Tânăra a fost aruncată și proiectată pe carosabil înainte ca mașina să se izbească de copac. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul s-a încolăcit în jurul pomului. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la pierderea controlului volanului de către șoferul care nu avea permis de conducere.

Unchiul șoferului a aflat de accident a mers direct la locul tragediei. Acesta a declarat că nu este exclus ca nepotul său să fi consumat băuturi alcoolice înainte de a pleca la drum: „În viața mea nu am văzut așa ceva. Nu știu ce s-a întâmplat, poate o fi fost băut. Așa zice, că a băut. Nu avea nici permis. Viteza, cică a avut 200 km, se vede urma”, a declarat acesta pentru observatornews.ro.

Viceprimarul comunei Mucșa, Florin Albu, a făcut apel către toți șoferii care tranzitează drumul să circul cu prudență. Edilul a atras atenția că, deși șoseaua a fost consolidată de curând, drumul nu permite circulația cu viteze atât de mari, gestul teribilist al bărbatului care nu avea permis de conducere fiind catalogat drept o dovadă de inconștiență.

„Numai dacă eşti inconştient poţi să ajungi în situaţia aceasta. Drumul nu s-a făcut ca să se meargă cu viteză mai mare. Trebuie să fim responsabili. Nu facem raliuri pe el. Cu 200 la oră pe drumul ăsta nu se poate circula, oricând îţi poate ieşi un animal în faţă şi iar nu ai nicio şansă”, a declarat Florin Albu, viceprimarul comunei Mișca.

Gestul sfâșietor făcut de colegii Teodorei, tânăra lovită mortal pe Mihai Bravu, în fața colegiului. Ți se rupe sufletul!

Ce s-a descoperit pe autospeciala implicată în tragedia de pe Mihai Bravu. Detalii noi în ancheta privind moartea Teodorei, eleva de 17 ani