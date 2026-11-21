Au apărut noi informații în ancheta privind moartea Teodorei, adolescenta de 17 ani care a fost lovită mortal de o autospecială de salubritate în București. Anchetatorii au descoperit pe vehicul mai multe urme care ar putea ajuta la stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul de pe Șoseaua Mihai Bravu.

Tragedia a avut loc joi dimineață, în jurul orei 07:30, pe o alee din apropierea Șoselei Mihai Bravu din Capitală. Teodora se îndrepta spre școală când a fost lovită de o mașină de salubritate.

Din primele informații, se pare că adolescenta ar fi fost acroșată în timpul unei manevre efectuate de autospecială și târâtă aproximativ 100 de metri. Un trecător a descoperit-o inconștientă pe carosabil și a alertat autoritățile. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut să îi salveze viața.

Ce au găsit polițiștii pe autospeciala de salubritate

Potrivit unor surse judiciare, criminaliștii au descoperit pe mașina implicată în accident pete de sânge și fragmente textile care ar proveni din hainele adolescentei.

Aceste urme vor fi analizate de specialiști. Polițiștii verifică și înregistrările camerelor de supraveghere din apropierea locului accidentului, dar și imaginile surprinse de sistemele video montate pe autospecială. De asemenea, datele tahografului ar putea oferi informații suplimentare.

Anchetatorii încearcă să stabilească ce manevră efectua șoferul în momentul impactului, dacă acesta a observat-o pe adolescentă și de ce nu a oprit după producerea accidentului.

Ce a spus șoferul

La volanul autospecialei se afla un tânăr de 26 de ani, angajat al Direcției Generale de Salubritate Sector 3. După producerea accidentului, acesta și-a continuat traseul și a fost identificat ulterior de polițiști.

Bărbatul a susținut că nu și-a dat seama că ar fi lovit pe cineva.

„M-au sunat de la serviciu şi mi-au spus să mă parchez, că o să vină cineva şi o să se uite la maşină. Mai multe, nu. Am întrebat pe domnii poliţişti, tot la fel, mi-au zis să aştept să facă nişte probe. Nu ştiu ce să vă spun. Aş fi dat peste cineva. Nimic mai mult. Chiar nu ştiu ce să vă spun. Şi eu am rămas şocat, că nu… Nu ştiu!”, a povestit el.

CITEȘTE ȘI:

Ce s-a întâmplat, de fapt, în dimineața în care Teodora a fost lovită mortal pe Mihai Bravu. Noi detalii ies la iveală!

Cine era Teodora, tânăra lovită mortal pe Șoseaua Mihai Bravu. Împlinise 17 ani cu câteva zile înainte de tragedie