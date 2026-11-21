Momentele petrecute între Claudia și pilotul Eduard au stârnit numeroase controverse în ediția de aseară a emisiunii. După ce imaginile cu cei doi au fost urmărite de telespectatori, mulți au crezut că aceștia au întreținut relații intime, însă adevărul este altul. Claudia a oferit explicații despre ceea ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise și a dezvăluit ce s-a petrecut, de fapt, între ea și ispită.

Apropierile dintre cei doi nu au trecut neobservate, iar gesturile lor au alimentat speculațiile. Cu toate acestea, Claudia a ținut să clarifice situația. Șatena a mărturisit că, deși momentul a fost unul pasional, nu s-a ajuns la o partidă de amor. Aceasta a povestit inclusiv cum Eduard a urmat-o în cameră și a intrat după ea în baie, unde cei doi s-au sărutat și s-au atins.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Claudia Ion și ispita-pilot

În ediția de seară trecută, concurenta a făcut dezvăluiri despre momentele intime petrecute alături de pilot. Contrar presupunerilor apărute în urma imaginilor, Claudia a explicat că între ei au existat săruturi pasionale și atingeri, fără ca lucrurile să meargă mai departe.

„Eduard a venit după mine în cameră și a intrat după mine în baie și ne-am sărutat mai pasional, dar de fapt ne sărutasem și jos, în baie, mai pasional. Ne-am sărutat, ne-am atins. A fost ceva așa mai pasional, nu a fost chiar întâmplarea întâmplării”, a spus Claudia.

Prin această mărturisire făcută la testimoniale, concurenta a lămurit unul dintre cele mai comentate momente ale serii. Deși telespectatorii au avut impresia că între cei doi s-ar fi consumat un moment intim, Claudia a explicat că apropierea lor s-a rezumat la săruturi și atingeri.

Ce au crezut telespectatorii după imaginile din ediția de aseară

Comportamentul celor doi a atras atenția încă din momentul în care au rămas singuri. Prin urmare, secvențele difuzate au lăsat loc interpretărilor. Tocmai de aceea, declarațiile Claudiei au adus clarificări cu privire la ceea ce s-a petrecut în baie.

Concurenta nu a negat apropierea fizică dintre ea și Eduard. Mai mult, ea a recunoscut că momentul a fost unul mai pasional. Totuși, aceasta a făcut diferența între ceea ce s-a văzut și ceea ce au presupus cei care au urmărit emisiunea.

CITEȘTE ȘI: Spoiler Insula Iubirii | Avem imagini din marea finală! La ultimul bonfire, Bianca îl întreabă pe Marco: „Mai ești îndrăgostit de Gabriella?” Cum răspunde Prințul

Concurenta de la Insula Iubirii care a fost forțată să renunțe la cariera în Poliție, după ce a participat la emisiunea de la Antena 1