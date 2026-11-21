Fiica ”din flori” a milionarului M. B., decedat în 2019, din cauza unor probleme medicale, a provocat tensiuni uriașe printre ceilalți moștenitori ai fostului patron de la Adeplast, după ce s-a aflat că i-a lăsat o avere de 2,5 milioane de euro. Femeia a avut o schimbare spectaculoasă de destin, după ce a trecut peste noapte de la spălatul scărilor de bloc, fiind femeie de serviciu, la statutul de milionară! Războiul pentru bani nu s-a încheiat, după ce femeia ar fi descoperit încă 1 milion de euro pe care ceilalți frați l-ar ascunde de ea, iar acum își cere drepturile! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Povestea femeii pare efectiv desprinsă dintr-un film! Până în 2019, nimeni nu știa că ea este fiica nelegitimă a multimilionarului M.B., fost patron al companiei Adeplast, care avea, oficial, patru băieți.

Având o copilărie grea, aceasta a fost nevoită să se descurce de mică, spre deosebire de frații ei vitregi. Surse de la acea vreme povesteau pentru CANCAN.RO, că fiica din flori a milionarului ar fi lucrat ca femeie de serviciu, spăla scări de bloc pentru a avea ce pune pe masă.

Una peste alta, destinul i s-a schimbat radical când afaceristul a murit din cauza unei afecțiuni grave. R. a fost inclusă în masa succesorală și a primit o moștenire de 2,5 de milioane de euro!

Primul lucru a fost să ”toace” din bani pe cumpărături de lux: mașini, bijuterii, și-a angajat șofer personal chiar, iar apoi a investit și în imaginea ei. Și-a făcut o operație de micșorare a stomacului, și-a pus botox și acid în buze.

A pornit vânătoarea banilor ascunși

După ce a dat de gustul banilor, R. și-ar fi dat seama că ”împărțeala” nu s-a făcut corect. Și iată că după atâția ani a aflat că frații ei vitregi ar fi ascuns 1 milion de euro!

Potrivit documentelor judiciare consultate de CANCAN.RO, cu o lună înainte să moară, afaceristul ar fi transferat 5 milioane de lei către trei dinstre fiii săi și către parteneră. Iar în ordinele de plată a fost trecută explicația: ”cheltuieli spitalizare”.

Fiica lui nelegitimă s-a sesizat și a simțit că e ceva ”putred”, pentru că, potrivit susținelor ei, tratamentul tatălui a fost plătit din conturile firmei sale. Motiv pentru care, susține ea, cei 5 milioane de lei ar trebui împărțiți și către ea. Potrivit cererii de la dosar, ea a revendicat 2 milioane de lei!

Judecătorii au analizat actele și au stabilit că transferurile făcute de M.B. reprezentau donații indirecte și nu se dovedise vreo ascundere frauduloasă a banilor.

Pe 1 octombrie 2026, Judecătoria Ploiești nu doar că i-a respins cererea, dar a și obligat-o să plătească cheltuieli de judecată în valoare de 30.472 lei către ceilalți frați cu care se judecase.

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