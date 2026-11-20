Bonfire-ul din cea mai recentă ediție a emisiunii Insula Iubirii a adus la suprafață frustrări și reproșuri adunate de luni întregi. După ce a văzut imaginile cu Claudia și declarațiile făcute de aceasta, Mocăniță nu s-a mai abținut și a vorbit deschis despre sacrificiile pe care spune că le-a făcut pentru relație, dar și despre motivele care l-au făcut să se îndoiască de viitorul lor împreună.

Vizibil afectat de ceea ce a urmărit la ceremonia focului, concurentul a recunoscut că și el a greșit în relație, însă a susținut că multe dintre eforturile sale au fost trecute cu vederea. De la conflicte cu familia din cauza relației până la perioade în care și-ar fi neglijat propria mamă pentru a fi alături de Claudia, Mocăniță a făcut unele dintre cele mai dure mărturisiri de până acum.

Problemele care l-au urmărit până în Thailanda

În timpul ceremoniei, Mocăniță a spus că s-a regăsit în povestea lui Marco și că experiența din Thailanda l-a făcut să privească altfel lucrurile pe care le-a ignorat în relația cu Claudia.

„Clar, trebuie să-l scoatem. Nu trebuie să rămânem cu dureri în interior. M-am regăsit oarecum în întâmplarea lui, în povestea lui. Adică, nu știu, poate la mine au fost și lipsuri, că au fost niște neînțelegeri între noi de la început și, pentru că nu am știut să-mi găsesc cuvintele poate de fiecare dată, și din vina mea am agitat-o. Și ea, cum e vulcanică, n-am reușit să găsim o soluție de fiecare dată. Și s-au strâns foarte multe, până când s-a ajuns la dubii, la minciuni, la ascunzișuri, și de o parte, și de alta. A început să mă doară, s-au răscolit în mine o grămadă de întrebări, o durere în care nu știam că e neapărat un dinte pe care trebuie să-l scot. Sau o măsea.”

Acesta a recunoscut că apropierea de Andrușca nu a apărut întâmplător și că l-a făcut să realizeze că în relația lui existau nevoi neacoperite.

„Pentru că, dacă era totul perfect, nu trebuia să mai las pe nimeni să observ, să apreciez sau să înțeleg că îmi lipsește ceva. Și nu le-am acceptat până acum. Sunt gata să văd ce a zis ea.”

Dezvăluirile despre Claudia și familia sa

Unul dintre cele mai tensionate momente a venit atunci când Mocăniță a povestit că familia lui i-ar fi atras atenția încă din trecut asupra unor probleme pe care el a ales să le ignore.

„Și eu m-am luptat cu ai mei când îmi spuneau să nu… M-am luptat cu ai mei când am văzut niște lucruri, că ea nu e pentru mine. Și eu în continuare încercam să lupt, și ea vine să spună chestiile astea la televizor?”

Concurentul și-a amintit apoi de un episod petrecut în timpul unei vizite la mama sa, despre care spune că i-a rămas întipărit în minte.

„Ca exemplu, când am fost și am dus-o la mama și eram cu sora mea, mi-era foarte rău, am avut temperatură și se gândea doar la ea. „Hai să închiriem mașină, hai să ne ducem…” Mă, Claudia, mi-e rău, lasă-mă o zi, mai avem patru zile în care stăm aici. „Haide, haide, că pierdem timpul, că de-aia, că de-aia.” Și am luat-o pe sora mea și pe ea și ne-am dus la mare. Și stăteam pe șezlong, mă uitam la serial și tremuram de la temperatură. Și sora mea îmi zicea: „Băi, vezi că… Băi, vezi că fata asta nu se gândește la tine”.”

Sacrificiul care l-a marcat cel mai mult

Printre cele mai emoționante declarații făcute la Bonfire s-a numărat și cea legată de mama sa. Mocăniță a lăsat să se înțeleagă că a pus relația pe primul loc de multe ori, chiar și atunci când familia avea nevoie de el.

„Eu, care mergeam cu ea în concedii și nu mă duceam la mama, care era bolnavă. Nu se învârtea totul în jurul meu dacă îi dădeam sfaturi să înțeleagă cum e să trăiești cu cineva în casă. Nu am căutat o femeie să fie femeie de serviciu, când eu, de la 18 ani, am făcut totul singur.”

Declarația a venit după ce concurentul a încercat să explice că, din punctul său de vedere, și-a dorit o parteneră cu care să construiască împreună și nu o persoană care să îi rezolve responsabilitățile de zi cu zi.

Nemulțumiri despre implicare și timpul petrecut împreună

Mocăniță a respins și acuzațiile legate de bani, susținând că adevărata problemă dintre ei era lipsa de timp și de implicare în relație.

„A dat-o că am luat-o din regatul ei. De ce? Că am încercat. De ce n-au funcționat relațiile trecute? Pentru că erau doar suport. Nu a luat-o niciuna să o scoată din zona aia, să vină: „Hai, mă, să facem împreună”. Hai să văd timpul pe care mi-l oferă. Nu i-am cerut bani. Nu i-am cerut, aia cu banii, cu cererea, este o altă treabă. Nu i-am cerut bani. I-am cerut timp. I-am zis: „Hai să ne mutăm într-o casă. Hai să ne cumpărăm un lucru. Hai să ne facem o listă, să ținem o casă împreună. Să încercăm să o luăm de la zero”. Și ea ce făcea? „Nu, că eu nu stau așa, că eu nu mă schimb, că eu nu fac.” Și i-am zis: „Ok, nu vrei să-ți iei timp, nu vrei să-mi arăți că faci treaba asta pentru mine, pentru noi, atunci hai să mă ajuți cu suport financiar, dacă tot timpul tău este doar despre muncă și despre hai să ne plimbăm cu Ionuț”.”

Concurentul a vorbit și despre compromisurile pe care spune că le făcea constant pentru a-i acorda Clauidei prioritate.

„Iar încă o chestie cu programul: mereu am pus-o pe primul loc. Pentru că eu, când m-am despărțit de ea, am rămas singur. Și prietenii mei, am simțit că trebuie să-i pun și pe ei pe un loc. Și când mă jucam vinerea poker și ea îmi spunea: „Dar de ce te joci iar vinerea?”, a doua săptămână mă luptam cu tot grupul să zic: „Hai să jucăm sâmbătă, că vinerea asta vreau să mă duc cu Claudia”.”

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