Oana Lis știe că viața nu vine întotdeauna cu fundiță și nici facturile nu se achită cu zâmbete. De ceva timp, soția lui Viorel Lis vorbește deschis despre problemele financiare, despre cheltuielile pe care le presupune îngrijirea soțului ei și despre faptul că a ajuns inclusiv să-și vândă hainele pentru a mai face rost de bani. Cu alte cuvinte, vremurile în care putea să arunce cu banii în stânga și-n dreapta au rămas departe. Acum, fiecare leu are treaba lui, iar economiile sunt obligatorii. CANCAN.RO a surprins-o pe Oana Lis în timp ce alimenta mașina, operațiune pentru care a scos din buzunar 108 lei.

CANCAN.RO a surprins-o pe soția fostului edil la o benzinărie. Oana a venit pregătită să atragă toate privirile. Geacă pufoasă, jeanși lejeri, geantă roz și o pereche de cizme argintii care ar putea să fure privirile chiar și într-un magazin de bijuterii. Cât despre alimentare, a scos din buzunar 108 lei. Nu știm dacă a avut un buget stabilit de acasă sau dacă atât a fost socoteala la pompă, cert este că soția lui Viorel Lis nu-și permite să mai risipească niciun leu.

Oana Lis a făcut spectacol în benzinărie

După ce a alimentat, Oana și-a găsit și puțin timp pentru distracție. Aceasta mânca de zor o gumă de mestecat, ba chiar a făcut și câteva baloane. Când nu ai toate motivele să zâmbești, îți faci singură unul. În cazul soției lui Viorel Lis, o gumă mestecată cu poftă și un balon cât să mai alunge grijile!

Oana s-a îndreptat către mașină, probabil cu gândul că urmează partea simplă a zilei. Numai că socoteala de afară nu s-a potrivit cu cea din interiorul autoturismului. Dacă geaca pufoasă fusese numai bună pentru temperaturile de afară, odată ajunsă în mașină, lucrurile s-au schimbat. Era cald, iar Oana a decis că trebuie să mai renunțe la un strat.

Și aici a început adevărata aventură! A încercat să-și scoată haina, s-a aplecat, s-a foit și a căutat poziția potrivită, dar spațiul din mașină nu prea a vrut să colaboreze. Operațiunea i-a dat ceva bătăi de cap.

Dar Oana nu s-a lăsat! Că doar nu era să stea înfofolită până la următoarea oprire doar pentru că haina nu voia să coopereze. Și, dacă tot a făcut spectacol la benzinărie, de ce să nu încheie reprezentanția în mașină?

Atât pentru astăzi, dar rămânem cu ochii pe Oana Lis! Suntem tare curioși cu ce va mai încerca să ne surprindă data viitoare, pentru că, dacă e ceva ce am înțeles, este că Oana însăși este un spectacol. Iar aparițiile ei sunt, de fiecare dată, deliciul obiectivelor noastre.

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