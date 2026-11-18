Delia Matache (44 de ani) și Răzvan Munteanu sunt căsătoriți din 2012. Soțul său e și impresarul ei, dar și un om de afaceri cu mai multe cluburi prin București. Cei doi sunt văzuți des prin Capitală, pe la locuri mai de fițe, dar niciodată cu fițe, ci mereu se poartă ca niște oameni absolut normali. Asta deși Delia este într-adevăr o vedetă și urmează să țină câteva concerte în sezonul sărbătorilor. CANCAN.RO i-a surprins la cafea în zona Charles de Gaulle, la o cunoscută cafenea unde multă lume care iese prin Herăstrău poposește la o cafea bună, o bârfă și, desigur, o dezbatere a celor mai recente titluri din CANCAN.RO!

Delia Matache și Răzvan Munteanu sunt incognito, dar nu prea le iese. Sunt singurii în pantaloni scurți din zona Charles de Gaulle, în afară de alergătorii care se antrenează prin Herăstrău. Sunt la ținută sportivă, au un mers sportiv, dar nu sunt asumați 100% pe fitness, pentru că după un pas alert pe trecerea de pietoni cei doi se opresc la o celebră cafenea din zonă, unde își iau (probabil) câte un flat white, iar Delia alege și altă băutură, ceva mai sofisticată, la pahar.

Delia și răzvan Munteanu au ținute matchy, ca de obicei. Ochelarii de soare sunt absolut obligatorii, sunt practic buletinul de vedetă. Delia poartă un tricou cu imprimeuri, o șapcă kaki și o un rucsac de umăr, pe care l-a purtat și Răzvan Munteanu cu alte ocazii (probabil îl cară în ture). Delia este foarte sexy cu echipamentul sportiv. Are niște pantofi de alergare noi, pe care i-a scos să le facă rodajul.

Hei, dar ce noroc! La cafenea sunt niște prieteni, așa că Delia are pretextul perfect să ia loc pe o bancă. Fitnessul e împins mai jos pe lista de priorități. Se începe șueta bucureșteană clasică. Pentru Delia, o artistă care lucrează când are chef, că doar nu-și pune repetițiile și concertele luni-vineri de la 9:00 la 17:00 ca muritorii de rând, orice zi poate fi considerată o duminică. De aici și atitudinea complet relaxată a artistei. E cu atât mai bine, pentru că înaintea concertelor de iarnă e bine să nu fie stresată, nu face bine la voce, iar fanii așteaptă vocea aceea gravă, profundă a Deliei, care îi face să vibreze.

Nu se știe despre ce e conversația, dar cu siguranță nu despre alergare, deși Delia este o persoană foarte ambițioasă și sigur își va pune în aplicare planurile în ce privește sportul. Anul acesta declara că e decisă să-și îmbunătățească forma de alergare, să optimizeze felul în care se mișcă atunci când aleargă – mai multe detalii AICI. Poate, cine știe, o vom vedea pe Delia și pe traseul de semimaraton anul viitor! Cu Răzvan Munteanu alături, poate pe o bicicletă, ca echipă de suport tehnic, însărcinat cu hidratarea și alimentația în timpul cursei!

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