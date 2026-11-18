Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a emis o avertizare în legătură cu o nouă modalitate de fraudă prin telefon. O simplă conversație telefonică îi poate lăsa pe români fără bani în conturi.

DNSC avertizează populația în legătură cu un o nouă modalitate de fraudă desfășurată prin apeluri telefonice. Atacatorii se prezintă inițial drept reprezentanți ai unor operatori de telefonie mobilă, iar ulterior pretind că sunt angajați în cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

Cum funcționează tentativa de fraudă

Victima este contactată de o persoană care pretinde că reprezintă un operator de telefonie mobilă şi invocă prelungirea contractului sau actualizarea datelor. Sunt solicitate informaţii personale şi coduri primite prin SMS, asociate unor presupuse cereri de activare a unei semnături electronice. La scurt timp, victima primeşte un al doilea apel, de la o persoană care se prezintă în mod fals drept reprezentant DNSC.

Pentru a câștiga încrederea victimei, hoții folosesc nume complete, presupuse coduri de angajat sau numere de legitimație și chiar o parolă a convorbirii, menită să verifice identitatea persoanei cu care va comunica. Reprezentanții DNSC au transmis ferm că instituția NU le solicită utilizatorilor prin telefon astfel de informații pentru identificare unei activități suspecte.

„Conversația este apoi direcționată către obținerea unor informații financiare sensibile: băncile la care victima deține conturi, existența unor credite sau economii, soldurile aproximative, veniturile, dar și date precum CNP-ul, codurile SMSM sau fotografii ale actului de identitate. DNSC NU solicită prin telefon date bancare, solduri, venituri, coduri de autentificare sau fotografii ale altor acte de identitate și nu monitorizează apeluri sau mesajele utilizatorilor pentru identificarea activității suspecte. ”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC).

DNSC îi îndeamnă pe români să nu divulge date personale, bancare sau informații despre situația financiară în urma unor apeluri telefonice nesolicitate. Iată care sunt principalele măsuri de prevenție recomandate de DNSC:

Nu fotografiați și nu transmiteți acte de identitate unor persoane necunoscuteț

Nu instalați aplicații și nu accesați linkuri la solicitarea unor interlocutori

Întrerupeți conversația și verificați orice presupusă alertă contactând organizația prin canalele oficiale de comunicare

Dacă ați furnizat date sensibile sau suspectați că ați devenit victima unei fraude, contactați imediat banca și sesizați autoritățile competente

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