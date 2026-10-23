Cum au furat trei români banii unor pensionari timp de doi ani. Atenție la această metodă de înșelăciune! Bărbații au ajuns în arest în Marea Britanie

Trei cetățeni români au ajuns în fața justiției britanice și au primit condamnări pentru o schemă infracțională desfășurată pe parcursul a aproape doi ani. Aceștia au înșelat în special vârstnici și persoane aflate în situații de vulnerabilitate, provocând pierderi financiare de peste 40.000 de lire sterline.

Conform informațiilor din dosar, infractorii își alegeau victimele dintre persoanele în vârstă care efectuau operațiuni la două sucursale. Pentru a le fura datele bancare, aceștia apelau la o metodă de înșelăciune prin care le distrăgeau atenția.

Înregistrările video obținute de anchetatori surprind momentul în care bărbații lăsau intenționat bani pe jos. Astfel, îi determinau pe pensionari să privească în altă direcție. Prin urmare, ei aveau timp suficient pentru a le sustrage cardurile și a le substitui cu unele contrafăcute.

Cum au furat trei români banii unor pensionari

Acțiunile grupului se desfășurau după un plan bine pus la punct. În timp ce unul dintre bărbați observa codul PIN tastat de client, celălalt se ocupa de punerea în aplicare a stratagiei menite să-i distragă atenția.

Imediat după efectuarea operațiunii bancare, unul dintre suspecți lăsa o bancnotă în apropierea victimei și pretindea că aceasta ar fi pierdut-o. Profitând de momentul de neatenție, un complice înlocuia cardul bancar original cu unul fals, asemănător ca aspect.

Fără să bănuiască înșelătoria, persoana în vârstă pleca mai departe, crezând că are asupra sa propriul card. În tot acest timp, infractorii obțineau posibilitatea de a-i accesa fondurile.

Cu ajutorul cardurilor furate și al codurilor PIN aflate în posesia lor, membrii grupării scoteau bani de la bancomate și realizau diverse achiziții. Sumele cheltuite sau retrase ajungeau, uneori, la câteva mii de lire sterline.

Prejudiciu de până la 11.100 de lire sterline

Într-unul dintre cele mai grave cazuri documentate, un pensionar a suferit o pierdere de 11.100 de lire sterline, realizând abia ulterior că fusese victima unei escrocherii.

Investigațiile au scos la iveală faptul că gruparea a desfășurat astfel de activități în mai multe regiuni ale Angliei, printre care Cheshire, Staffordshire, Nottinghamshire, Greater Manchester, South Yorkshire și Kent. Faptele investigate s-au petrecut în intervalul octombrie 2024 – august 2026.

Anchetatorii au stabilit că cei trei nu acționau într-o singură zonă. Aceștia se deplasau în diferite părți ale țării pentru a identifica noi victime. Țintele lor erau, în principal, persoanele în vârstă sau cele vulnerabile, care utilizau bancomatele instalate în interiorul sucursalelor bancare.

Poliția din Cheshire a reușit să destructureze gruparea în urma operațiunii „Rages”. Ancheta de amploare a vizat activități de furt și înșelăciune desfășurate în mai multe zone ale Marii Britanii.

Analiza înregistrărilor camerelor de supraveghere a contribuit la identificarea celor trei suspecți: Ionuț Matei, în vârstă de 40 de ani, Vasile Ciubotaru, de 45 de ani, și Ramonel Mandache, în vârstă de 51 de ani. Cei trei au fost prinși de polițiști în Portsmouth, la data de 18 august.

În fața instanței, toți au admis că sunt vinovați pentru comiterea de furturi și fraude prin declarații false. Judecătorii au stabilit pedepse diferite pentru fiecare dintre ei: cinci ani și șase luni de închisoare pentru Ionuț Matei, patru ani și opt luni pentru Vasile Ciubotaru și trei ani de detenție pentru Ramonel Mandache.

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