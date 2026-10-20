Artiști de muzică populară și manele, percheziționați de polițiștii SICE! Ce infracțiune ar fi comis în ultimii 4 ani și 8 luni

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Soliști și instrumentiști de muzică populară și manele, percheziționați de polițiștii SICE! Cercetările au avut loc marți, 20 octombrie, în patru dosare penale. Autoritățile îi investighează pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. 

Artiștii de muzică populară și manele ar fi omis în perioada 1 ianuarie 2022-30 august 2026 să evidențieze veniturile obținute din prestarea unor servicii muzicale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre Flavi Țița și Loredana Sotea, dar și Mădălin Barangă și Ionuț Falcoe. Deocamdată nu se cunosc detalii cu privire la prejudiciul cauzat bugetului generat al statului. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

Artiști de muzică populară și manele, percheziționați de polițiștii SICE!

Marți, 20 octombrie, începând cu ora 06:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară. Cu alte cuvinte, locuințele lui Flavi Țița, Loredana Sotea, Mădălin Barangă și Ionuț Falcoe au fost percheziționate de autorități. Aceștia sunt cercetați pentru evaziune fiscală. Ei ar fi omis să comunice veniturile obținute din prestațiile artistice pe care le-au desfășurat în perioada 1 ianuarie 2022-30 august 2026.

Perchezițiile au avut loc în județul Gorj și județul Dolj, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor care se impun. Totodată, percheziționarea reprezintă doar un pas în cadrul procesului penal, iar cei patru artiști beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii. De asemenea, cercetările se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj.

„La data de 20 octombrie 2026, începând cu ora 06:00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 14 în județul Gorj și unul în județul Dolj, în cadrul unor dosare penale ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Activitățile au fost desfășurate în vederea documentării activității infracționale în patru dosare penale care au același obiect, respectiv infracțiunea de evaziune fiscală.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 august 2026, persoanele vizate ar fi omis să evidențieze, în tot sau în parte, în actele contabile ale societăților comerciale pe care le administrează, veniturile obținute din prestarea unor activități artistice, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este în curs de estimare.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.

Facem precizarea că efectuarea perchezițiilor domiciliare reprezintă o etapă în cadrul procesului penal, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, potrivit legii.

Cercetările se desfășoară sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj”, arată comunicatul de presă al Poliției Române.

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