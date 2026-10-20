Justițiarul din Berceni, reținut! Procurorii cer arestarea preventivă

Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept Justițiarul din Berceni, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar în care este acuzat de agresiune și lipsire de libertate în mod ilegal.

Procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile, iar măsura urmează să fie analizată de Judecătoria Ploiești. În același dosar a fost reținut și George Daniel Bozieru, cei doi fiind cercetați în urma unei plângeri formulate de un bărbat care susține că a fost agresat și sechestrat.

Justițiarul din Berceni, reținut

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, Alexandru Constandachi și George Daniel Bozieru au fost audiați la Secția 4 Poliție Ploiești. După finalizarea audierilor, anchetatorii au dispus reținerea lor pentru 24 de ore și au înaintat instanței propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia finală privind această măsură urmează să fie luată de magistrați.

Persoana care a depus plângerea împotriva celor doi este cercetată separat într-un dosar ce vizează acuzații de viol asupra unei minore. Anchetatorii tratează însă cele două cauze distinct, una referitoare la presupusa agresiune sexuală, iar cealaltă la intervenția ulterioară a lui Constandachi și a colaboratorului său.

Înainte de a fi dus la audieri, Alexandru Constandachi a publicat un mesaj pe TikTok în care a făcut referire la intervenția polițiștilor.

„Au venit de la Secția 4 Ploiești să ne facă percheziții și să ne aducă cu mandat de aducere în dosarul acelui posibil violator care a făcut plângere că l-am fi bătut și l-am fi sechestrat. O să fim duși acum la Secția 4 din Ploiești. Probabil vom fi reținuți”, a transmis acesta.

Informațiile privind aducerea sa la audieri au fost confirmate anterior și de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, fără ca autoritățile să ofere detalii suplimentare despre ancheta aflată în desfășurare.

Întreaga situație își are originea într-un incident petrecut la finalul lunii august, când Constandachi a anunțat autoritățile că a imobilizat un bărbat pe care îl suspecta de viol. Potrivit datelor făcute publice de anchetatori la acel moment, cercetările vizau un tânăr de 25 de ani și o adolescentă de 16 ani care s-ar fi cunoscut prin intermediul unei rețele de socializare. Cei doi s-ar fi întâlnit ulterior în localitatea Blejoi, la locul de muncă al bărbatului.

Procurorii cer arestarea preventivă

Conform informațiilor transmise de autorități, există suspiciunea că, în timpul întâlnirii, tânărul ar fi întreținut relații sexuale cu adolescenta împotriva voinței acesteia. Minora a fost audiată în prezența mamei sale, a reprezentanților DGASPC și a unui avocat din oficiu, iar cercetările au fost demarate pentru infracțiunea de viol asupra unui minor. Dosarul este în continuare în lucru, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Alexandru Constandachi a devenit cunoscut pe internet prin videoclipurile în care confruntă persoane pe care le suspectează că încearcă să stabilească relații cu minore. De-a lungul timpului, activitatea sa a atras atât susținători, cât și critici, fiind ridicate întrebări cu privire la limitele legale și etice ale unor astfel de intervenții desfășurate în afara autorităților competente.

Nu este pentru prima dată când numele său apare într-o anchetă penală. În februarie 2025, Constandachi a fost reținut într-un dosar de șantaj. La acel moment, un tânăr de 22 de ani reclama că i-ar fi fost ceruți 5.000 de euro pentru ca o înregistrare compromițătoare să nu fie făcută publică.

Potrivit informațiilor comunicate atunci de Poliția Capitalei, persoana vătămată ar fi fost presată și să șteargă fotografii și conversații din telefon. Ulterior, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Nu există informații publice privind o soluție definitivă în acel dosar.

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