Un avertisment îngrijorător a fost lansat de cercetători în Parlamentul European, în legătură cu fenomenul El Niño 2026–2027. Specialiștii atrag atenția că următoarele luni ar putea aduce temperaturi extreme, inundații, recolte compromise și chiar o criză alimentară în anumite regiuni ale lumii. Un cercetător susține că autoritățile mai au doar șapte luni pentru a se pregăti în fața celor mai grave efecte.

Avertismentul a fost formulat pe 10 noiembrie, la Bruxelles, în timpul prezentării campaniei internaționale „Alerta El Niño”. Antonio Turiel, cercetător în cadrul Consiliului Superior pentru Cercetări Științifice din Barcelona, a explicat că efectele cele mai severe nu vor apărea imediat, însă timpul pentru pregătire este limitat.

„Avem șapte luni până la sosirea celor mai dezastruoase efecte ale acestui El Niño”, a transmis Antonio Turiel.

Una dintre principalele preocupări vizează agricultura, deoareceificările de temperatură și precipitații pot compromite recoltele. Potrivit cercetătorului, acest fenomen pune presiune asupra culturilor agricole și poate provoca pie modrderi importante de la un sezon la altul.

„De fiecare dată când apare El Niño, culturile agricole sunt supuse unui stres și se pierd multe recolte”, a explicat acesta.

Problemele sunt numeroase și pentru România

Problemele nu s-ar opri însă la producția alimentară. Juan Bordera a atras atenția că scumpirea alimentelor ar putea fi doar una dintre consecințele resimțite în Europa, în timp ce populațiile din statele vulnerabile s-ar putea confrunta cu situații mult mai grave.

Îngrijorările sunt susținute și de datele NOAA, publicate pe 12 noiembrie, care indică o intensificare a fenomenului în Pacificul ecuatorial. Agenția americană estimează că există o probabilitate de aproximativ 60% ca episodul să ajungă la o intensitate istorică și să rămână puternic până în primele luni din 2027.

În acest context, eurodeputatul Vicent Marzà a cerut măsuri urgente pentru protejarea populației și a infrastructurii. Acesta a amintit de tragedia provocată de inundațiile din Valencia, din 2024, subliniind: „A nu te adapta, a nu preveni, costă vieți”. Printre soluțiile propuse se numără sisteme mai eficiente de avertizare, spații de protecție împotriva caniculei și limitarea construcțiilor în zonele expuse inundațiilor.

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