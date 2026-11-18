Dan Negru a devenit victima unui fake news realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, la scurt timp după cutremurul care a zguduit România în noaptea de 18 noiembrie 2026. Vocea prezentatorului a fost folosită într-un videoclip care părea autentic și care oferea informații despre seismul produs în zona Vrancea. Moderatorul a reacționat după ce a descoperit înregistrarea falsă, atrăgând atenția asupra pericolului reprezentat de conținutul creat cu AI.

Cutremurul, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri și a fost resimțit în mai multe zone ale țării, inclusiv în București, Brașov, Buzău, Focșani, Constanța și Galați. Evenimentul a generat numeroase reacții în mediul online, însă unele materiale distribuite pe internet au fost departe de realitate.

Dan Negru a ținut să clarifice situația pe rețelele sociale, unde a explicat că înregistrarea în care apare vorbind despre cutremur nu îi aparține, vocea sa fiind reprodusă artificial.

„Fake! Vocea mea făcută pe AI despre cutremurul de azi-noapte. E fake AI. Inteligență artificială făcută de prostie naturală!”, a scris Dan Negru pe rețelele de socializare.

După ce Dan Negru a semnat cu Kanal D a început să modereze două emisiuni: „Jocul Cuvintelor” și „The Floor”. După o perioadă de pauză, „The Floor” s-a întors pe micile ecrane pe 3 octombrie, cu un nou sezon și un premiu de 50.000 de lei pus în joc.

Dan Negru i-a îndemnat pe telespectatori să urmărească atent competiția și să își testeze propriile cunoștințe alături de concurenți. Pentru prezentator, formatul reprezintă o ocazie de a demonstra că inteligența umană rămâne importantă într-o perioadă în care tehnologia și inteligența artificială sunt tot mai prezente în viața de zi cu zi.

„«The Floor» este show-ul care arată că televiziunea încă mai are telespectatori isteți, oameni care gândesc cu mintea lor. Asta face «The Floor», îți pune mintea la încercare. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană”, a spus Dan Negru, în mediul online.

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