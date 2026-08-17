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Dan Negru, atac dur după blocajul de pe litoral: „În fiecare vară îmi promit că nu mai vin!”

De: David Ioan 17/08/2026 | 12:03
Dan Negru, atac dur după blocajul de pe litoral: „În fiecare vară îmi promit că nu mai vin!”
Dan Negru, atac dur după blocajul de pe litoral: „În fiecare vară îmi promit că nu mai vin!”
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Dan Negru și-a exprimat public nemulțumirea față de modul în care autoritățile gestionează infrastructura rutieră din sudul litoralului, după ce a rămas blocat în trafic pe drumul care leagă stațiunile de la Marea Neagră.

Prezentatorul a relatat că a parcurs o distanță scurtă în mai bine de două ore, experiență care îl face să își pună sub semnul întrebării viitoarele vacanțe pe litoralul românesc.

Dan Negru, atac dur după blocajul de pe litoral

El a făcut referire la proiectul „Alternativa Techirghiol”, un drum de aproximativ 30 de kilometri conceput pentru a fluidiza circulația în zonă. Deși soluția tehnică este cunoscută de ani buni, traficul din sudul litoralului continuă să fie sufocat în fiecare sezon estival.

„«Alternativa Techirghiol» e un drum de 30 de km care ar salva litoralul de blocajele de trafic. Proiectul e gata de 10 ani. ZECE ani! Dar nimeni nu l-a construit, așa că, în fiecare vară, litoralul e blocat pe o șosea care leagă stațiunile. Ieri am făcut 2 ore între Eforie și Mangalia! Și în fiecare vară îmi promit ca nu mai vin!”, a scris Dan Negru pe Facebook.

„În fiecare vară îmi promit că nu mai vin!”

În mesajul său, prezentatorul compară investițiile private din turism cu ritmul lent al dezvoltării infrastructurii publice. El susține că eforturile antreprenorilor sunt anulate de lipsa unor drumuri funcționale.

„Drumul care leagă stațiunile Mării Negre e dintotdeauna blocat. Degeaba privatul face hoteluri, festivaluri, terase, că vine statul și le pune frână. 30 km în 2 ore pentru că statul are capul mic și corpul mare. Și treaba lui e să creeze probleme!”, a transmis acesta.

Dan Negru ridică și problema modului în care sunt folosite taxele colectate de stat, afirmând că experiența din trafic îl face să se întrebe dacă banii publici sunt administrați eficient.

„Și atunci, unde se duc impozitele mele? Statul e hoțul care fură cu acte în regulă! Nu doar la noi și nu doar acum. Acum 200 de ani, Thomas Jefferson a spus: «Statul are capul mic și corpul mare. Cântărește mult și gândește puțin»”, a încheiat el.

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