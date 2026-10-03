Dan Negru ”înțeapă” Antena 1 și Insula iubirii: ”Viața te obligă să crești”

Dan Negru ”înțeapă” Antena 1 și Insula iubirii: ”Viața te obligă să crești”
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Dan Negru / Sursa foto: Social media
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Dan Negru își pregătește revenirea cu un nou sezon al emisiunii „The Floor”. Prezentatorul a vorbit despre proiectul care urmează să fie difuzat și l-a caracterizat drept un show în care inteligența și cunoștințele participanților sunt puse la încercare.

Cu puțin timp înainte ca noul sezon să ajungă pe micile ecrane, Dan Negru a ales să își împărtășească gândurile cu urmăritorii săi. Prezentatorul a făcut o serie de reflecții despre parcursul său în televiziune, importanța audiențelor și modul în care experiența acumulată în timp i-a influențat felul de a privi proiectele pe care le-a moderat.

„Stela Popescu mi-a spus: «Dănuț, nu număra oamenii, cântărește-i»”

Un moment din cariera sa i-a rămas lui Dan Negru în memorie, mai ales pentru că succesul său obișnuit în clasamentele de audiență a fost pus atunci sub semnul întrebării de câteva emisiuni care păreau greu de detronat. Prezentatorul a dezvăluit și ce învățătură a primit de la Stela Popescu în urma acelei experiențe.

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„Și eu mi-am furat-o cu un 6-0 de la Vulpița sau, parcă, de la Leo de la Strehaia. Îi mai știți? Eu o aveam invitată într-o seară pe Stela Popescu. Dar, cât oi fi eu de «regele audiențelor», am pierdut. A doua zi, Stela Popescu mi-a spus: «Dănuț, nu număra oamenii, cântărește-i.»

Deseară, de la ora 21, începem un nou sezon «The Floor». E un show isteț, pentru oameni deștepți. Ei au fost unul dintre motivele pentru care, acu’ niște ani, mi-am schimbat locul de muncă”, a transmis omul de televiziune.

Dan Negru / Sursa foto: Social media

Ce spune Dan Negru despre show-urile cu ispite

Privind în urmă la anii petrecuți în televiziune, Dan Negru spune că își asumă toate proiectele prin care a trecut și nu regretă emisiunile pe care le-a prezentat. Totodată, prezentatorul explică faptul că perspectiva sa asupra acestui domeniu s-a schimbat odată cu timpul, iar astăzi apreciază mai mult producțiile care oferă publicului și o componentă de cunoaștere, nu doar spectacol și cifre de audiență.

„Show-urile cu «ispite», «mamă-natură» sau Revelioanele le-am inventat acu’ vreo 25 de ani și nu mi-e rușine de trecutul meu în TV. Dar viața te obligă să crești. Dacă la 50 de ani ești ca la 20, ai trăit 30 de ani degeaba.

România e singura țară europeană care nu are niciun quiz seara, la televizor. Pentru că astea sunt show-urile oamenilor isteți, care văd lumea cu ochii lor. Ăia sunt oamenii periculoși, pentru că votează, cumpără sau trăiesc altfel decât Vulpița. Cei care nu sunt numărați, ci cântăriți.”

„The floor” debutează în această seară

Noul sezon al emisiunii „The Floor” se apropie de întâlnirea cu telespectatorii, iar Dan Negru a marcat momentul printr-o postare în mediul online. Show-ul revine la Kanal D pe 3 octombrie, urmând ca publicul să poată urmări competiția dintre participanți în fiecare weekend, sâmbăta și duminica, începând cu ora 21:00.

„«The Floor» este show-ul care arată că televiziunea încă mai are telespectatori isteți, oameni care gândesc cu mintea lor. Asta face «The Floor», îți pune mintea la încercare”, a spus Dan Negru. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană.”, a mai adăugat prezentatorul TV.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă cu emisiunea lui Dan Negru de la Kanal D. Anunțul făcut de prezentatorul TV

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