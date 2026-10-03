Gest revoltător făcut de această cerșetoare în tramvaiul 41 din București. A cerut 10 lei, dar un pensionar i-a dat „doar” 2 lei. Cum a reacționat femeia

Un caz revoltător a avut loc într-un mijloc de transport în comun din București. O cerșetoare a cerut 10 lei, iar un pensionar i-a oferit mai puțini bani. Ce a urmat i-a șocat pe cei prezenți în tramvai, astfel că o femeie a făcut o postare în mediul online unde a povestit totul.

O postare publicată pe un grup destinat locuitorilor din Sectorul 6, București a atras atenția în mod deosebit. Utilizatoarea Facebook a povestit ce a văzut în tramvaiul 41, în zona Crângași, pe sensul spre Cașin.

Ea a explicat că a fost martora unei scene incredibile: o cerșetoare s-a supărat atunci când un pensionar i-a oferit mai puțini bani decât a cerut și a perturbat liniștea din mijlocul de transport în comun. Urmăritorii paginii nu au ezitat să reacționeze la incident.

Gest revoltător de această cerșetoare în tramvaiul 41 din București

Femeia care a realizat postarea în mediul online a fost martora gestului revoltător. Aceasta a relatat cum femeia se afla în tramvai și la un moment dat și-a făcut apariția cerșetoarea. Ea a cerut tuturor din mijlocul de transport în comun 10 lei, însă nimeni nu a vrut să o ajute.

Un domn, pensionar, a putut să îi ofere doar 2 lei. Cerșetoarea s-a simțit jignită că a primit atât de puțin și a început să arunce cu banii prin tramvai. Ulterior, aceasta a început să țipe și să perturbe liniștea adresând injurii celor prezenți.

„Această individă azi cerșea bani în tramvaiul 41 zona Crăngași spre Cașin. Cere 10 lei la oameni…un domn bătrân i-a dat 2 lei din amărăciunea lui… individa i-a luat….și în 3 metri i-a aruncat prin tramvai și a început să țipe că ea vrea 10 lei…după care l-a luat la înjurături pe acel bătrân de morți. Aveți mare grijă”, a scris utilizatoarea Facebook.

Cum au reacționat oamenii

Postarea a adunat mii de reacții și sute de comentarii. Utilizatorii și-au exprimat părerea, astfel că mulți au precizat că nu încurajează cerșetorii și nu mai oferă de mult timp bani oamenilor străzii.

„Nu ar trebui oferit nimic la ăștia că de aceea se înmulțesc și după ne dau în cap nouă”/ „Nu mai dau nimic cerșetorilor. Dacă le dai mâncare, în general, o aruncă”/ „Eu i-am dat 50 de lei și a început să mă înjure că vrea 100”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatorii platformei.

VEZI ȘI: Trafic restricționat pe Pasajul Basarab începând de azi, 29 iunie 2026. Cea mai importantă arteră a fost închisă

Această cerșetoare era, în urmă cu mulți ani, una dintre cele mai faimoase femei. Acum, a ajuns de nerecunoscut