Trafic restricționat pe Pasajul Basarab începând de azi, 29 iunie 2026. Cea mai importantă arteră a fost închisă

Trafic restricționat pe Pasajul Basarab. Începând de astăzi, 29 iunie, una dintre cele mai circulate și importante artere din Capitală a intrat oficial într-o fază critică, iar traficul a devenit un coșmar de nedescris! Primăria a luat decizia radicală de a bloca complet o porțiune uriașă de carosabil.

Măsura extremă vine după ce autoritățile au decis că Pasajul Basarab are nevoie urgentă de reabilitare. Astfel, sensul de mers care leagă Șoseaua Titulescu de Șoseaua Grozăvești a fost baricadat complet pentru ca muncitorii să poată repara structura de beton afectată de trecerea timpului.

Trafic restricționat pe Pasajul Basarab

Brigada Rutieră a lansat deja un apel către conducătorii auto, cerându-le prudență, în timp ce reprezentanții Societății de Transport București (STB) au fost obligați să modifice radical traseele mai multor tramvaie vitale pentru oraș.

Deși utilajele au apărut în zonă încă din data de 20 iunie, lucrările s-au desfășurat inițial doar pe șinele de tramvai. De astăzi însă, șantierul s-a extins direct pe asfalt, transformând zona într-un adevărat labirint.

Pentru a nu bloca definitiv circulația în întreg Capitala, primarii au găsit o soluție de avarie, dar care va scoate peri albi șoferilor. În perioada 29 iunie – 31 iulie, mașinile vor fi înghesuite pe o singură bretea, cea care asigură deplasarea dinspre Calea Grozăvești către Șoseaua Nicolae Titulescu. Aceasta a fost reconfigurată special pentru a se putea circula în ambele direcții, însă pe o singură bandă de mers pentru fiecare sens!

Din luna august, traficul va fi mutat pe porțiunea proaspăt reparată, urmând ca abia din toamnă restricțiile majore să dispară. Monstrul de beton, inaugurat cu mare pompă în vara anului 2011 sub mandatul lui Sorin Oprescu, nu a mai văzut reparații serioase de la deschidere, deși a înghițit o sumă astronomică de 255 de milioane de euro. Acum, constructorii promit o transformare totală:

Înlocuirea completă a parapetelor metalice distruse și a sistemelor de scurgere a apei pluviale;

Turnarea unui covor asfaltic nou-nouț pe pasaj și pe rampe;

Repararea scărilor rulante, a panourilor antifonice și curățarea stâlpilor metalici.

Haos total la STB!

Cei care sperau să fenteze aglomerația cu ajutorul transportului în comun au primit o lovitură sub centură. Tramvaiele nu vor mai circula pe Pasajul Basarab până la data de 1 septembrie 2026, iar STB a activat un plan de criză pentru călători:

Linii suspendate definitiv pe perioada verii:

Liniile de tramvai 4 și 11 au fost complet radiate! Pentru a acoperi golul lăsat, a fost introdusă linia 54 (între Depou Alexandria și Șura Mare), iar tramvaiul 44 va circula cu mult mai multe garnituri pe traseu.

Nici celelalte trasee mari nu au scăpat de tăvălug. Linia 1 de tramvai va circula deviat pe ruta Romprim – Dristor – Obor – Banu Manta, în timp ce linia 10 își schimbă parcursul prin Trafic Greu și Ghencea.

Pentru a-i salva pe bucureștenii lăsați în stații, a fost înființată linia navetă de autobuz 610, care va face legătura între Primăria Sectorului 1, Pasaj Basarab, Piața Leul și Șoseaua Progresul.

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