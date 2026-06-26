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Amenzi mai mari de la 1 iulie 2026. Cu cât vor fi sancționați șoferii care vorbesc la telefon, în trafic

De: Alina Drăgan 26/06/2026 | 22:43
Amenzi mai mari de la 1 iulie 2026. Cu cât vor fi sancționați șoferii care vorbesc la telefon, în trafic
Cu cât vor fi sancționați șoferii care vorbesc la telefon, în trafic
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De la 1 iulie, șoferii care obișnuiesc să folosească telefonul mobil în timp ce conduc vor avea un motiv în plus să renunțe la acest obicei. Odată cu majorarea valorii punctului de amendă, toate sancțiunile rutiere cresc. Astfel că aceia care sunt prinși vorbind la telefon riscă amenzi usturătoare. Creșterea este semnificativă. Ce amendă primești pentru vorbit la telefon în trafic de la 1 iulie?

De la 1 iulie, șoferii trebuie să fie mult mai atenți în trafic, căci fiecare greșeală îi va costa mai scump. Punctul de amendă se majorează o dată cu creșterea salariului minim, iar cei care sunt prinși pe picior greșit riscă amenzi usturătoare.

Cu cât vor fi sancționați șoferii care vorbesc la telefon, în trafic

Începând cu data de 1 iulie 2026, punctul de amendă creşte de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei şi 50 de bani. Deși diferența de 14 lei nu îi sperie pe unii, în realitate amenzile o să urce considerabil, mai ales dacă vorbim de mai multe greșeli făcute în același timp. Nu vor mai exista amenzi mai mici de 433 de lei.

Potrivit legislației rutiere, utilizarea telefonului mobil în timpul condusului, atunci când dispozitivul este ținut în mână, este interzisă. Începând cu 1 iulie, odată cu majorarea punctului de amendă, sancțiunile aplicate pentru această abatere vor fi mai mari decât până acum. În plus, dacă șoferul comite simultan și o altă încălcare a regulilor de circulație, riscă inclusiv suspendarea permisului de conducere.

De la 1 iulie, butonarea telefonului în trafic sau apelurile făcute cu el la ureche vor aduce pentru șoferi amenzi de 1.732 de lei, în creștere de la 1.620, acum. Polițiștii atrag atenția că utilizarea telefonului la volan reduce semnificativ atenția și timpul de reacție.

De asemenea, șoferii care sunt prinși fără centură o să plătească de la 1 iulie o amendă de 650 de lei. Însă, cele mai mari amenzi le riscă șoferii vitezomani. Depăşirea vitezei legale cu până în 20 de kilometri pe oră atrage o sancțiune de 650 de lei. Iar amenzile în aceste cazuri pot urca și până la 4.330 de lei.

 

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