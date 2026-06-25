Trucul ieftin care te ajută să răcorești mai rapid interiorul mașinii, pe timp de caniculă

Temperaturile ridicate îi pun la încercare pe șoferi, mai ales atunci când autoturismele sunt lăsate ore în șir în soare. În astfel de condiții, interiorul mașinii se poate transforma rapid într-un adevărat cuptor, iar aerul condiționat are nevoie de timp pentru a reduce temperatura la un nivel confortabil. Un specialist auto a dezvăluit însă un truc simplu care poate accelera procesul de răcire încă din primele minute de la pornirea mașinii.

Recomandarea vine de la Graham Conway, expert în domeniul auto, care a oferit mai multe sfaturi pentru șoferii afectați de valurile de căldură. Deși sugestiile sale au fost formulate în contextul temperaturilor record înregistrate în Marea Britanie, acestea pot fi aplicate cu succes și în România, unde termometrele indică frecvent valori apropiate de 40 de grade Celsius.

Cum să răcorești mașina în timpul verii

Metoda propusă este una extrem de simplă și nu necesită investiții. Tot ce trebuie făcut este să fie folosită o cârpă curată, răcită cu apă rece. După ce materialul este bine umezit și stors, acesta poate fi așezat peste gurile de ventilație ale sistemului de climatizare. Potrivit specialistului, aerul care circulă prin ventilație va trece prin materialul rece, ceea ce poate crea mai rapid senzația de răcoare în habitaclu.

După ore întregi petrecute în soare, aerul din interiorul mașinii ajunge la temperaturi foarte ridicate, iar instalația de climatizare trebuie să elimine mai întâi această căldură acumulată. Prin folosirea unei cârpe reci, aerul distribuit în primele minute poate părea mai răcoros, oferind un confort termic mai rapid ocupanților.

Pentru rezultate și mai bune, expertul recomandă activarea funcției de recirculare a aerului după ce temperatura începe să scadă. De asemenea, cârpele pot fi pregătite din timp și păstrate la rece înainte de utilizare.

Totuși, specialistul subliniază că acest truc nu poate înlocui întreținerea regulată a sistemului de aer condiționat. Verificarea periodică și încărcarea instalației cu agent frigorific rămân esențiale pentru funcționarea optimă a climatizării, mai ales în perioadele cu temperaturi extreme.

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