Viteza optimă pentru consum redus pe autostradă. Ce trebuie să știe șoferii

Viteza optimă de rulare pe autostradă, din perspectiva eficienței carburantului, este una dintre cele mai frecvente dezbateri între șoferii care doresc să reducă costurile de deplasare. Deși mulți vitezomani cred că dacă ajung mai repede economisesc, realitatea este alta.

Fizica dă o palmă grea șoferilor care se cred pe circuitele de Formula 1! Adevărata eficiență a unui motor modern se evaporă atunci când intri în luptă cu aerul. Dincolo de pragul critic de 70-80 de km/h, rezistența aerodinamică explodează pur și simplu.

Viteza optimă pentru consum redus pe autostradă

Când rulezi cu 100 de km/h, mașina se chinuie de 1,5 ori mai mult decât la 80 de km/h, iar la 130 de km/h, efortul aproape că se dublează! Practic, pentru fiecare amărât de 10 km/h adăugați pe vitezometru după ce ai trecut de 90, consumul tău sare în aer cu un procentaj uriaș, cuprins între 5% și 7%! Dacă vrei să rămâi cu bani în buzunar, nu depăși sub nicio formă pragul de 110 km/h!

Testele rutiere independente realizate de experții europeni au scos la iveală diferențe foarte mari. Iată cum se modifică cifrele la o rulare constantă pe autostradă:

Mașinile pe benzină (compacte): la 90 km/h înghit doar 5,2 litri, la 100 km/h ajung la 5,8 litri, la 110 km/h sar la 6,5 litri, iar la 120 km/h ating un viclean 7,4 litri la suta de kilometri!

Modelele diesel: deși sunt ceva mai blânde cu buzunarul, cresc și ele alarmant, de la un finuț 4,5 litri la 90 km/h, până la un greu 5,8 litri la 120 km/h.

Ce înseamnă asta pentru un drum lung, de exemplu o escapadă de 500 de kilometri? O grabă inutilă de doar 30 km/h în plus te penalizează instant cu un surplus uriaș de 8-10 litri de combustibil arși de pomană! În schimb, dacă ești deștept și cobori acul de la 130 la 100 km/h, reduci consumul cu peste 20%, iar timpul pierdut este nesemnificativ din cauza traficului!

Unde este diferența

Aici se face marea diferență între mașinile de generație nouă și „bunicuțele” șoselelor! Bolizii moderni cu transmisii în 6, 8 trepte sau CVT sunt proiectați să ruleze relaxat. La viteze de croazieră, motoarele diesel stau cuminți între 1.800 și 2.200 rpm, iar cele pe benzină între 2.200 și 2.800 rpm, reducând frecările la minimum.

Dacă ai însă o mașină mai veche, cu doar 5 viteze, ești condamnat! La aceeași viteză de autostradă, motorul tău va urla la peste 3.000 rpm, generând un vârtej în rezervor!

Atenție mare, natura te taxează imediat! Dacă ai parte de vânt puternic din față, ești obligat să reduci viteza cu 5-10 km/h dacă nu vrei să plângi la următoarea alimentare. La fel se întâmplă și pe asfalt umed sau ploaie torențială, unde rezistența la rulare trimite viteza ideală undeva jos de tot, în intervalul de siguranță de 80-85 km/h.

Mai mult, stilul agresiv de condus, cu frânări violente și reprize brutale de accelerare, îți distrug complet media, umflând consumul cu nu mai puțin de 15%. Soluția salvatoare? Pune pilotul automat pe porțiunile drepte și mergi la consum!

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Test auto | Cu ce viteză va circula șoferul din imagine: 80 km/h, 90 km/h sau 100 km/h?